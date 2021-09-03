Bollywood yıldızları Salman Khan ve Katrina Kaif Türkiye'de

DHA 03.09.2021 - 11:12
Dünyanın farklı ülkelerinde filmlere imza atan iki yıldız oyuncular, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile basın mensuplarına açıklamalar yaptılar.
"YAPIMCILIK TÜRKİYE'DE ÇOK GELİŞTİ"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yapımcılık, Türkiye'de çok gelişti. Türkiye'nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanlarda" dedi.
"Bizi ilgilendiren ikinci bir konu da bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz birim" diyen Bakan Ersoy, "Bütün bu yabancı prodüksiyon, film firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri organizasyonları birinci elden hallediyor. İnşallah daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Katrina Kaif, "Türkiye, ziyaret etmeyi en sevdiğim ülkelerden biri. Bu şehre ikinci gelişim. İlk filmimizi de İstanbul'da tam olarak bu otelde çekmiştik. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver. Özellikle yemekleri ve görülecek yerleri bakımından çok güzel bir şehir" dedi.
Salman Khan ise, "Arkadaşıma katılıyorum. İlk çekimi burada yaptık. İlk çekimden bu yana fazladan iki tünel ve bir köprünüz var. 7 yıl önce geldiğimizden bu yana insanlar hiç değişmemiş. Herkes hala sıcakkanlı ve bu çok güzel bir şey" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İstanbul'da ilginizi çeken nedir sorusuna cevap veren Salman Khan, "Sizsiniz bakanım" şeklinde yanıt verdi.