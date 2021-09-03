Bollywood yıldızları Salman Khan ve Katrina Kaif Türkiye'de

"YAPIMCILIK TÜRKİYE'DE ÇOK GELİŞTİ"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yapımcılık, Türkiye'de çok gelişti. Türkiye'nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanlarda" dedi.

"Bizi ilgilendiren ikinci bir konu da bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz birim" diyen Bakan Ersoy, "Bütün bu yabancı prodüksiyon, film firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri organizasyonları birinci elden hallediyor. İnşallah daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız" dedi.