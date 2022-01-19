Bono: Eski U2 şarkılarını dinlerken utanıyorum

The Edge, kendisinin ve Bono’nun U2 adını başlarda benimsemediğini söylerken, Bono söze girerek, “Ben hala sevmiyorum. Gerçekten... Bir çeşit disleksim (okuma güçlüğü) vardı. Beatles’ın da kötü bir kelime oyunu olduğunu fark etmemiştim” diye konuştu.

Denizaltı anlamına gelen U-boat ismi üzerinde durduklarını ama daha sonra şimdiki adı kabullendiklerini anlatan Bono, “Bu ismi hala hiç beğenmiyorum” diye yineledi.