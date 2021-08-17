Bono, Saraybosna Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı

Vox, burada yaptığı açıklamada, U2'nun 23 Eylül 1997'de Saraybosna'da konser verdiğini anımsatarak, "O konser benim için iki cümleye sığdırabileceklerimden çok daha fazlası" diye konuştu.

SFF'in en iyi festival olduğunu söyleyen Vox, "Tekrar burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geçen yıl da gelmeye çalıştım ama malum nedenlerden ötürü gelemedim" dedi.

Wenders ise 2000'de çektiği ve Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" kazanmış "The Million Dollar Otel" filminin, bugün SFF kapsamında özel gösterimi yapılacak restorasyonlu halinin ilk halinden daha güzel olduğunu ifade etti.