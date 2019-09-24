Box Office Türkiye'nin lideri: Brad Pitt'li Ad Astra (20-22 Eylül 2019 Box Office Türkiye)
Brad Pitt'li bilim kurgu filmi Ad Astra, 70 bin seyirciyle açılışını Box Office Türkiye'nin zirvesinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filmini ise 2.681 kişi izledi. İşte 20-22 Eylül 2019 gişe rakamları...
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1
Siddah
504
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2
Kin
689
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3
Görülmüştür
1.368
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4
Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları / Farmtastic Fun
1.892
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5
Bağlılık Aslı
2.681
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6
Hayvanat Bahçesi / Zoo Wars 2
4.478
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7
Hızlı ve Tüylü / Manou the Swift
15.224
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8
Rambo: Son Kan / Rambo: Last Blood
22.322
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9
Annem
35.459
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10
Yıldızlara Doğru / Ad Astra
70.112