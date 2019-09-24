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Box Office Türkiye'nin lideri: Brad Pitt'li Ad Astra (20-22 Eylül 2019 Box Office Türkiye)

Brad Pitt'li bilim kurgu filmi Ad Astra, 70 bin seyirciyle açılışını Box Office Türkiye'nin zirvesinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filmini ise 2.681 kişi izledi. İşte 20-22 Eylül 2019 gişe rakamları...

  • 1

    Siddah

    504

  • 2

    Kin

    689

  • 3

    Görülmüştür

    1.368

  • 4

    Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları / Farmtastic Fun

    1.892

  • 5

    Bağlılık Aslı

    2.681

  • 6

    Hayvanat Bahçesi / Zoo Wars 2

    4.478

  • 7

    Hızlı ve Tüylü / Manou the Swift

    15.224

  • 8

    Rambo: Son Kan / Rambo: Last Blood

    22.322

  • 9

    Annem

    35.459

  • 10

    Yıldızlara Doğru / Ad Astra

    70.112 

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