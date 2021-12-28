Brad Pitt müzik sektörüne giriyor

Brad Pitt, ödüllü müzik yapımcısı Damien Quintard ile bir araya gelerek müzik endüstrisinde yeni bir kariyere başlıyor.

Haberler 28.12.2021 - 09:31

Brad Pitt müzik sektörüne giriyor - 1

, Emmy ödüllü müzik yapımcısı Damien Quintard ile birlikte çalışarak; Pink Floyd, AC/DC, The Cure ve Sting tarafından kullanılan ünlü Miraval Studios’u yeniden açmak için harekete geçti

Brad Pitt müzik sektörüne giriyor - 2

Oscar ödüllü oyuncu, 'nın Correns kentindeki Chateau Miraval'da bulunan efsanevi kayıt tesisini baştan tasarlandıktan sonra yeniden kullanılır hale getirdi.

Brad Pitt müzik sektörüne giriyor - 3

1977'de Chateau Miraval'ın o zamanki sahibi Jacques Loussier tarafından inşa edilen müzik stüdyosu, Pitt ve Quintard müzisyenlerin yeni kayıtlar alabilmeleri için alanı yenilemeye karar verene kadar neredeyse yirmi yıl boyunca kullanılmadı.

Brad Pitt müzik sektörüne giriyor - 4

Bir basın açıklamasında Quintard, ikisi Paris'te bir araya geldiğinde Pitt ile hemen kaynaştığını söyleyerek, "Sadece konuştuğumuz ve ses hakkında konuştuğumuz yoğun bir andı" yorumunda bulundu.

Brad Pitt müzik sektörüne giriyor - 5

Güncellenen stüdyo, Pitt ve Quintard tarafından kişisel olarak tasarlanan bir masa da dahil olmak üzere, modern bir ortama entegre edilmiş orijinal kayıt ekipmanlarının çoğuna sahip olacak.

Brad Pitt müzik sektörüne giriyor - 6

Ayrıca birden fazla kayıt kabini, ses ve video düzenleme iş istasyonları, nadir bulunan müzik aletleri ve tüm stüdyoya bakan bir asma kat ile övünülecek bir yapı olması bekleniyor.

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