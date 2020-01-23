Brad Pitt'e onur ödülü

Bnu yıl Once Upon a Time in Hollywood filmiyle pek çok ödül töreninde boy gösteren, Altın Küre ve SAG ’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini alan Brad Pitt , dün de 2020 Santa Barbara Film Festivali ’ne katıldı.

Tören öncesi kırmızı halıda da yürüyen Pitt, aldığı onur ödülüyle ilgili, “Birincisi, bu benim yaşlandığım anlamına geliyor. İkincisi, benim için çok güzel” şeklinde esprili bir yorumda bulundu.