Brad Pitt'e onur ödülü

Bnu yıl Once Upon a Time in Hollywood filmiyle pek çok ödül töreninde boy gösteren, Altın Küre ve SAG’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini alan Brad Pitt, dün de 2020 Santa Barbara Film Festivali’ne katıldı.
56 yaşındaki aktör, ABD’nin Santa Barbara şehrinde yer alan Arlington Theatre’da düzenlenen törende, Maltin Modern Masters Ödülü ile onurlandırıldı. Pitt, uzun yıllardır film endüstrisine sağladığı katkı nedeniyle bu ödüle layık görüldü.
Brad Pitt, son olarak ödül aldığı 2020 SAG Ödülleri’nde rahat tavırlarla çıktığı sahnede arka arkaya esprilerini sıraladığı teşekkür konuşmasıyla gündeme gelmişti. Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Pitt, ödülünü göstererek, "Bunu Tinder profilime eleyeceğim" sözleriyle seyircileri güldürmüştü. Pitt ayrıca, rol arkadaşlarına teşekkür ederken "Margot Robbie'nin ayaklarına da teşekkür ederim" diyerek yönetmen Quentin Tarantino'nun ayak fetişine gönderme yapmıştı.
Pitt, gecede, eski eşi Jennifer Aniston ile sahne arkası buluşmasıyla adından söz ettirmişti. Pitt, boşandıktan yıllar sonra aynı kareye girdiği Aniston ile samimi görüntüsüyle dikkat çekmişti.