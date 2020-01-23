Brad Pitt'e onur ödülü

Usta aktör Brad Pitt, 2020 Santa Barbara Film Festivali’nde, uzun yıllardır film endüstrisine sağladığı katkı nedeniyle onur ödülüne layık görüldü. Pitt, ödülü hakkında konuşurken, "Bu, benim yaşlandığım anlamına geliyor" dedi.

Bnu yıl Once Upon a Time in Hollywood filmiyle pek çok ödül töreninde boy gösteren, Altın Küre ve SAG’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini alan Brad Pitt, dün de 2020 Santa Barbara Film Festivali’ne katıldı.

56 yaşındaki aktör, ABD’nin Santa Barbara şehrinde yer alan Arlington Theatre’da düzenlenen törende, Maltin Modern Masters Ödülü ile onurlandırıldı. Pitt, uzun yıllardır film endüstrisine sağladığı katkı nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

Tören öncesi kırmızı halıda da yürüyen Pitt, aldığı onur ödülüyle ilgili, “Birincisi, bu benim yaşlandığım anlamına geliyor. İkincisi, benim için çok güzel” şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Brad Pitt, son olarak ödül aldığı 2020 SAG Ödülleri’nde rahat tavırlarla çıktığı sahnede arka arkaya esprilerini sıraladığı teşekkür konuşmasıyla gündeme gelmişti. Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Pitt, ödülünü göstererek, "Bunu Tinder profilime eleyeceğim" sözleriyle seyircileri güldürmüştü. Pitt ayrıca, rol arkadaşlarına teşekkür ederken "Margot Robbie'nin ayaklarına da teşekkür ederim" diyerek yönetmen Quentin Tarantino'nun ayak fetişine gönderme yapmıştı.

Pitt, gecede, eski eşi Jennifer Aniston ile sahne arkası buluşmasıyla adından söz ettirmişti. Pitt, boşandıktan yıllar sonra aynı kareye girdiği Aniston ile samimi görüntüsüyle dikkat çekmişti.

BRAD PITT'E BOL ÖDÜL GETİREN ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD FİLMİ (İZLE)

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