Brad Pitt’in yeni filmi Babylon olabilir
ntv.com.tr
Son olarak Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood filminde başrolde yer alan Brad Pitt’in yine bir dönem filmi olan Babylon’da rol almak üzere görüşme yaptığı belirtildi.
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Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt’in yeni filmi hangisi olacak? Deadline’da yer alan haberde, Pitt’in 1920’ler Hollywood’unu anlatan dram türündeki Babylon filmi için görüşme yaptığı belirtildi.
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55 yaşındaki aktör, La La Land (Aşıklar Şehri) filminin Oscar ödüllü yönetmeni Damien Chazelle’nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Emma Stone ile başrolleri paylaşabilir.
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Film hakkında fazla bilgi paylaşılmasa da sinema endüstrisinin sessiz sinemadan sesli sinemaya dönüştüğü dönemi ele alması bekleniyor.
Filmde gerçek ve kurgusal karakterlerin harmanlanacağı da belirtiliyor.
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Filmin bütçesi tam olarak belirlenmemekle birlikte, kaynaklar Babylon filminin Chazelle'in en büyük bütçeli filmi olabileceğini söylüyor. Filmin yapımcılığını, La La Land’in yapımcısı Marc Platt, Tobey Maguire ve Damien Chazelle’nin eşi Olivia Hamilton üstlenecek.
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Brad Pitt, son olarak Quentin Tarantino’nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’da yer aldı.