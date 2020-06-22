Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor

ntv.com.tr 22.06.2020 - 09:37
13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisiyle yıldızı parlayan 26 yaşındaki oyuncu Brandon Flynn bu kez sinema perdesinde görünmeye hazırlanıyor. Flynn’in başrolde yer aldığı filmin adı Looks That Kill.
Film, tıbbi bir durumla doğduğu için yüzüyle insanların ölümüne yol açan, bu nedenle yüzünü kapatan Max Richards’ın (Flynn) karakterine odaklanıyor.
Dijital platformlardan izlenebilen filmde Flynn’in canlandırdığı Max karakteri doğar doğmaz güzelliğiyle doktorları büyüler ama aynı zamanda ölümlerine de yol açar. Böylece Max’in yüzüne bakan herkesin öldüğü anlaşılınca ebeveynleri, çareyi Max’in yüzünü bandajla sarmakta bulur. Çocukluğundan itibaren hep yüzü kapalı gezen bir çocuktur.
Kara komedi türündeki filmde seyirci, Max karakterinin, kendisi gibi tuhaf rahatsızlığı olan Alex (Julia Goldani Telles) ile tanıştıktan sonra hayatının değişmesine şahit olur.
Kellan Moore’un yönetmenliğini üstlendiği filmde The Maze Runne filminin yıldızı Ki Hong Lee ve Barb and Star Go to Vista Del Mar filmi oyuncusu Annie Mumolo da rol alıyor.