Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor

13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisi yıldızı Brandon Flynn’in başrolde olduğu Looks That Kill’den ilk görüntüler yayınlandı. Filmde Flynn, doğuştan gelen tıbbi durumu nedeniyle baktığı herkesin ölümüne yol açan bir karaktere hayat veriyor.

ntv.com.tr 22.06.2020 - 09:37

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 1

13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisiyle yıldızı parlayan 26 yaşındaki oyuncu Brandon Flynn bu kez sinema perdesinde görünmeye hazırlanıyor. Flynn’in başrolde yer aldığı filmin adı Looks That Kill.

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 2

Film, tıbbi bir durumla doğduğu için yüzüyle insanların ölümüne yol açan, bu nedenle yüzünü kapatan Max Richards’ın (Flynn) karakterine odaklanıyor.

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 3

Dijital platformlardan izlenebilen filmde Flynn’in canlandırdığı Max karakteri doğar doğmaz güzelliğiyle doktorları büyüler ama aynı zamanda ölümlerine de yol açar. Böylece Max’in yüzüne bakan herkesin öldüğü anlaşılınca ebeveynleri, çareyi Max’in yüzünü bandajla sarmakta bulur. Çocukluğundan itibaren hep yüzü kapalı gezen bir çocuktur.

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 4

Kara komedi türündeki filmde seyirci, Max karakterinin, kendisi gibi tuhaf rahatsızlığı olan Alex (Julia Goldani Telles) ile tanıştıktan sonra hayatının değişmesine şahit olur.

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 5

Kellan Moore’un yönetmenliğini üstlendiği filmde The Maze Runne filminin yıldızı Ki Hong Lee ve Barb and Star Go to Vista Del Mar filmi oyuncusu Annie Mumolo da rol alıyor.

Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 6
Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor - 7

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