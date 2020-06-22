Brandon Flynn yeni filmi Looks That Kill’de bir bakışıyla öldürüyor

Dijital platformlardan izlenebilen filmde Flynn’in canlandırdığı Max karakteri doğar doğmaz güzelliğiyle doktorları büyüler ama aynı zamanda ölümlerine de yol açar. Böylece Max’in yüzüne bakan herkesin öldüğü anlaşılınca ebeveynleri, çareyi Max’in yüzünü bandajla sarmakta bulur. Çocukluğundan itibaren hep yüzü kapalı gezen bir çocuktur.