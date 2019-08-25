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Breaking Bad filminin adı ve yayın tarihi belli oldu

ntv.com.tr

Sevilen dizi Breaking Bad'in Netflix'te yayınlanacak film versiyonunun adı ve seyirciyle buluşma tarihi açıklandı.

  • 1

    En beğenilen yabancı dizilerden biri olan Breaking Bad’in film uyarlaması için tarih ve isim belirlendi.

  • 2

    Merakla beklenen Breaking Bad filminin adı, El Camino: A Breaking Bad Movie olarak açıklandı. Film, 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

  • 3

    Dizide uyuşturucu imalatçısı ve satıcısı Jesse Pinkman karakterini canlandıran Aaron Paul, filmde de rol alıyor.

  • 4

    Dizideki ana karakter Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston’un filmde rol alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

  • 5

    Hakkında henüz detalı bilgi verilmeyen filmle ilgili Netflix’in kısa tanıtımında, “Kaçak Jesse Pinkman, peşindekilerden, yasalardan ve geçmişinden kaçıyor” denildi.

  • 6

    Film, Breaking Bad dizisinin de yaratıcısı olan Vince Gilligan tarafından yazılıp yönetildi.
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