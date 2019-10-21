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Breaking Bad restoranı açıldı

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Breaking Bad dizisinin setinden ve dizi karakterlerinden esinlenerek tasarlanan restoran hizmete sunuldu.

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    Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ve beş sezonun ardından film olarak yayınlanan Breaking Bad'in restoranı açıldı.




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    Breaking Bad temasındaki bu restoranda, yemekler kimya laboratuvarına benzeyen bir mutfakta, kimyasal atık kıyafeti giyen aşçılar tarafından yapılıyor.


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    Dizinin karakterinin posteriyle süslü duvarda, Breaking Bad deneyimi yaşamak isteyen insanlar, restoranı dolduruyor.


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    Restoranda, Walter White'ın dizide kullandığı para yığınının neredeyse aynısı dekor olarak kullanılıyor.


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    Breaking Bad hayranlarının akın ettiği Breaking Bad Experience isimli restorana giriş ücreti 30 dolardan başlıyor.
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