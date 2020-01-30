Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston'dan Super Bowl reklamı için Cinnet filmi canlandırması

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı illegal yola sapan kimya öğretmeni olan Walter White karakteriyle hafızalara kazınan Bryan Cranston, 3 Şubat’ta oynanacak Amerikan Futbol Ligi Şampiyonası Super Bowl için çekilen reklamıyla gündemde.
63 yaşındaki oyuncu, reklamda, Jack Nicholson’ın başrolde yer aldığı Cinnet (The Shining) filmine yeniden hayat verdi.
Cranston, Nicholson’ın, meşhur banyoya baltayla girme sahnesinde kapı arasından görünen korkutucu yüz ifadesini ve filmin gerilim dozunu yükselten ikiz kardeşlerini canlandırdı.
ABD’nin en büyük spor ve reklam etkinlikleri arasında gösterilen Super Bowl için firmalar yüksek bütçelerle özel reklamlar çekiyor. Cranston’ın, 1980 yapımı kült filmi yeniden hatırlatan 30 saniyelik reklamdaki oyunculuğu büyük beğeni topladı.
Stanley Kubrick'in Stephen King'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarladığı film, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alıyor.
Filmde Jack’in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.