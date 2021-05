Breaking Bad'in kalitesini kanıtlayan 10 ilginç bilgi

Hatırlarsanız, Walter "Heisenberg" White ülke çapında yaptığı müthiş satışlardan elde ettiği paraları New Mexico çölüne gömmeye karar vermişti. Gömdüğü yeri unutmamak için yerin koordinatlarını lotoda oynadı. Ama aslında Walter’ın kuponundaki +34° 59′ 20.00″, -106° 36′ 52″ koordinatları Breaking Bad’in ve The Avengers gibi bazı Hollywood filmlerinin çekimlerinin yapıldığı Albuquerque Studios’un koordinatlarıdır.

Felina bölümünde New Hampshire eyalet mottosu ile karakterler arası bağ kurulmuştur. Bir sahnede New Hampshire plakasına yakın çekim yapılmıştır. New Hampshire eyaletinin mottosu Live Free or Die yani Özgür Yaşa ya da Öl. Bu da bölüm sonuna gönderme yapmaktadır. Ana karakterlerden biri ölüyor, diğeri ise özgürlüğüne kavuşuyor.