Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde nisanda düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 11:39

Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 1

’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli festivallerinden biri olarak kabul edilen Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor.

Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 2

Dünya çapında yüz binlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya adeta akın ediyor.

Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 3

Karnaval boyunca Rio de Janeiro'nun seçkin samba okullarının dansçıları en iyi seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.

Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 4

20 Nisan'da başlayacak olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.

Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 5

İşte Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçılarının provalarından görüntüler...

Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 6
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 7
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 8
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 9
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 10
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 11
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 12
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 13
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 14
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 15
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 16
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 17
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 18
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 19
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 20
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 21
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 22
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 23
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 24
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 25
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 26
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 27
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 28
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 29
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 30
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 31
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 32
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 33
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 34
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 35
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 36
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 37
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 38
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 39
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 40
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 41
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 42
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 43
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 44
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 45
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 46
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 47
Brezilya'daki dansçılar Rio Karnavalı'na hazırlanıyor - 48

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