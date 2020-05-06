Brie Larson Marvel'de söz sahibi olmak istiyor

06.05.2020 - 06:49
Marvel Sinematik Evreni’nin 5. evresinde yer alacağı kesin olan Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel ile ilgili her geçen yeni bir iddia ortaya atılıyor. Captain Marvel'in yeni filmlerde kötü karakter olacağını savunanlara karşı serinin yeni lideri olacağı yönündeki tartışmalara devam ederken, Larson'ın ikinci filmde söz sahibi olmak istediği öne sürüldü.
We Got This Covered’ın haberine göre oyuncu Captain Marvel devam filminin kreatif sürecine daha çok dahil olmayı talep ediyor.
Hatta Brie Larson'ın filmin yapımcıları arasında yer almak istediği ancak Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’in bu fikre karşı olduğu öne sürüldü.
Captain Marvel'ın gelecek 10 yıllık planlama içinde önemli bir yeri olması Brie Larson'ın taleplerini anlaşılabilir kılmakla birlikte aynı nedenden dolayı Marvel için imkansızlaştırıyor.