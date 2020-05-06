Brie Larson Marvel'de söz sahibi olmak istiyor

Marvel Sinematik Evreni’nin 5. evresinde yer alacağı kesin olan Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel ile ilgili her geçen yeni bir iddia ortaya atılıyor. Captain Marvel'in yeni filmlerde kötü karakter olacağını savunanlara karşı serinin yeni lideri olacağı yönündeki tartışmalara devam ederken, Larson'ın ikinci filmde söz sahibi olmak istediği öne sürüldü.