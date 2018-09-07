Brie Larson’ın gözünden Captain Marvel
ntv.com.tr
Marvel’ın merakla beklenen kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’ın başrol oyuncusu Brie Larson, canlandırdığı karakteri anlattı.
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Captain Marvel (Kaptan Marvel), Entertainment Weekly dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Böylece başrol oyuncusu Brie Larson, Hava Kuvvetleri pilotundan intergalaktik (gökadalar arası) kahramana dönüştüğü filme dair set fotoğrafları dışında ilk kez fotoğraf vermiş oldu.
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Marvel hayranları, Carol Danvers’ın, yani bir başka deyişle Bayan Marvel’ın, solo filmi ve ardından gelecek olan henüz adı bilinmeyen Avengers 4 (Yenilmezler 4) serisindeki maceralarını heyecanla bekliyor.
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8 Mart 2019’da vizyona girecek olan Captain Marvel filmiyle birlikte sinema seyircisi ilk kez tek başına bir kadın süper kahramanın yıldız olduğu ve kendi hikayesini anlattığı filmle tanışacak. Yarı insan özelliği taşıyan bir pilot olan Captain Marvel, ilk kez 1968 yılında bir çizgi kahraman olarak okuyucularıyla buluşmuştu.
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Çizgi romandan sinemaya uyarlanan Captain Marvel filminde baş karaktere hayat veren Oscar’lı oyuncu Brie Larson, Entertainment Weekly dergisine karakterini şu sözlerle anlattı: “Agresif olabilir, çabuk öfkelenebilir ve biraz saldırgan olabilir. Onu mücadelede mükemmel yapan bu ruh hallerine hızla geçebilir, çünkü emir beklemez. Ama bu emir beklememek bazıları için bir karakter kusurudur.”
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Anna Boden ve Ryan Fleck’in yönettiği Captain Marvel filmi, çizgi romandaki orijinal hikayenin üzerinden gidiyor. Süper güçlere sahip olan Carol Danvers, Dünya’daki hayatını geride bırakarak Jude Law’ın esrarengiz komutanı canlandırdığı Starforce ordusuna katılıyor.
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Ancak çok geçmeden Carol Danvers, kendini geçmişiyle ilgili sorularıyla birlikte yeniden Dünya’da buluyor. Skrulls denilen zorlu düşmanlarıyla karşılaşıyor.
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Captain Marvel, Dünya’daki hayatında 90’ların ortasına denk geliyor. Bu da seyirciye, diğer Marvel yüzlerinin gençlikleriyle tanışma imkanı sağlıyor.
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Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın yönetmeni olan Anna Boden, “Bu, mükemmel, başka dünyalı ya da bazı tanrısal bağlantıları olan bir süper kahraman değil. Ama onu özel yapan şey, onun nasıl insan olduğu. Çok komik biri ama her zaman iyi şakalar yapmıyor. Dik kafalı ve umursamaz olabiliyor; her zaman kendi için mükemmel kararlar vermiyor. Ancak son derece şefkatli ve insani yönü güçlü biri” şeklinde konuştu.