Brie Larson’ın gözünden Captain Marvel

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk kadın yönetmeni olan Anna Boden, “Bu, mükemmel, başka dünyalı ya da bazı tanrısal bağlantıları olan bir süper kahraman değil. Ama onu özel yapan şey, onun nasıl insan olduğu. Çok komik biri ama her zaman iyi şakalar yapmıyor. Dik kafalı ve umursamaz olabiliyor; her zaman kendi için mükemmel kararlar vermiyor. Ancak son derece şefkatli ve insani yönü güçlü biri” şeklinde konuştu.