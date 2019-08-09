Bristol Sıcak Hava Balonu Festivali'ne Darth Vader damgası
İngiltere’de bu yıl 41.si düzenlenen Bristol Sıcak Hava Balonu Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. 130 baloncunun katıldığı festivalde Star Wars’un kötü karakteri Darth Vader'lı balon ilgi odağı oldu. Festivalin Instagram hesabından paylaşılan görüntü, 8 binin üzerinde görüntülendi ve binlerce beğeni aldı. Festivalde boz ayı, bombay kedisi ve rakun gibi hayvanların şeklinde de balonlar vardı.
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