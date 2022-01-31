Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı

Britney Spears ile kardeşi arasındaki gerginlik Jamie Lynn'in yeni kitabı Anlatmam Gereken Şeyler'in (Things I Should Have Said) raflardaki yerini almasıyla zirve yaptı. Spears, kardeşini kendi üzerinden para kazanmakla suçladı.

Haberler 31.01.2022 - 09:27

Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı - 1

Jamie Lynn Spears'ın, ablası Britney Spears dahil birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği Anlatmam Gereken Şeyler (Things I Should Have Said) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımladı. ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girdi.

Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı - 2

Bunun üzerine Britney Spears iğneleyici Instagram gönderisinde kendisinin adı üzerinden para kazandığı gerekçesiyle kız kardeşi Jamie Lynn'i sert biçimde eleştirdi.

Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı - 3

Spears "Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn. Özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilirek!Sen dahil bütün ailem BİLMEDİĞİNİZİ söylüyorsunuz…. Saçmalık" dedi. 

Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı - 4

Britney gönderisinde ayrıca "Şimdi kitap satıp saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama,  yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse" yazdı.

Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı - 5

Spears sözlerine "Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse. Sen bir pisliksin, Jamie Lynn" diyerek bitirdi.

Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı - 6

Britney geçen haftalarda yeni anı kitabı üzerine kız kardeşine bir ihtarname göndermişti.
Şarkıcının avukatı, Jamie Lynn'i Britney'i sömürmekle suçladı.

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