Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı

Haberler 31.01.2022 - 09:27
Jamie Lynn Spears'ın, ablası Britney Spears dahil birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği Anlatmam Gereken Şeyler (Things I Should Have Said) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımladı. Kitap ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girdi.
Bunun üzerine Britney Spears iğneleyici Instagram gönderisinde kendisinin adı üzerinden para kazandığı gerekçesiyle kız kardeşi Jamie Lynn'i sert biçimde eleştirdi.
Spears "Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn. Özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilirek!Sen dahil bütün ailem BİLMEDİĞİNİZİ söylüyorsunuz…. Saçmalık" dedi.
Britney gönderisinde ayrıca "Şimdi kitap satıp saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama, yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse" yazdı.
Spears sözlerine "Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse. Sen bir pisliksin, Jamie Lynn" diyerek bitirdi.
Britney geçen haftalarda yeni anı kitabı üzerine kız kardeşine bir ihtarname göndermişti.
Şarkıcının avukatı, Jamie Lynn'i Britney'i sömürmekle suçladı.