Britney Spears kitap yazan kardeşini suçladı

Britney gönderisinde ayrıca "Şimdi kitap satıp saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama, yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse" yazdı.



