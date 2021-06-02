Britney Spears müzikali için geri sayım

Spears’ın en popüler 23 şarkısının renklendireceği, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses gibi peri masallarını konu alan müzikal, Shakespeare Theatre Company'de 30 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Hollywood yapımcıları, yönetmenliğini ve koreografisini Keone ve Mari Madrid’in üstelendığı, senaryosunu ise Jon Hartmere'in kaleme aldığı müzikalin film haklarını şimdiden satın aldı bile.

Britney Spears ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çocukluğumdan beri çok sevdiğim karakterlerin sihirli dünyasını şarkılarımdan oluşan bir müzikalde göreceğim için çok heyecanlıyım” dedi.