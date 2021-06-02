Britney Spears müzikali için geri sayım

Britney Spears’ın en popüler şarkılarından oluşan Once Upon A One More Time Müzikali 30 Kasım'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

02.06.2021 - 11:13

Britney Spears müzikali için geri sayım - 1
Broadway, Britney Spears’ın şarkılarından oluşan ve şarkıcının pop tarihini anlatan bir müzikal komedi sahneye koymaya hazırlanıyor.

Britney Spears müzikali için geri sayım - 2
Washington Post'un haberine göre 1998 yılında Baby One More Time şarkısıyla çıkış yapan Spears’ın bu şarkısından ilhamla, müzikalin adı Once Upon a One More Time olarak belirlendi.

Britney Spears müzikali için geri sayım - 3
Spears’ın en popüler 23 şarkısının renklendireceği, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses gibi peri masallarını konu alan müzikal, Shakespeare Theatre Company'de 30 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Britney Spears müzikali için geri sayım - 4
Hollywood yapımcıları, yönetmenliğini ve koreografisini Keone ve Mari Madrid’in üstelendığı, senaryosunu ise Jon Hartmere'in kaleme aldığı müzikalin film haklarını şimdiden satın aldı bile.

Britney Spears müzikali için geri sayım - 5
Britney Spears ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çocukluğumdan beri çok sevdiğim karakterlerin sihirli dünyasını şarkılarımdan oluşan bir müzikalde göreceğim için çok heyecanlıyım” dedi.
Britney Spears müzikali için geri sayım - 6

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