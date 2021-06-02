Britney Spears müzikali için geri sayım

Britney Spears’ın en popüler şarkılarından oluşan Once Upon A One More Time Müzikali 30 Kasım'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Broadway, Britney Spears’ın şarkılarından oluşan ve şarkıcının pop tarihini anlatan bir müzikal komedi sahneye koymaya hazırlanıyor. Washington Post'un haberine göre 1998 yılında Baby One More Time şarkısıyla çıkış yapan Spears’ın bu şarkısından ilhamla, müzikalin adı Once Upon a One More Time olarak belirlendi. Spears’ın en popüler 23 şarkısının renklendireceği, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses gibi peri masallarını konu alan müzikal, Shakespeare Theatre Company'de 30 Kasım'da seyirciyle buluşacak Hollywood yapımcıları, yönetmenliğini ve koreografisini Keone ve Mari Madrid’in üstelendığı, senaryosunu ise Jon Hartmere'in kaleme aldığı müzikalin film haklarını şimdiden satın aldı bile. Britney Spears ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çocukluğumdan beri çok sevdiğim karakterlerin sihirli dünyasını şarkılarımdan oluşan bir müzikalde göreceğim için çok heyecanlıyım” dedi.