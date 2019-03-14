Britney Spears’ın müzikali geliyor
ntv.com.tr
Britney Spears’ın hit şarkılarından oluşan ve şarkıcının pop tarihini anlatan müzikal komedi Broadway'de sahnelenecek.
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Broadway, Britney Spears’ın şarkılarından oluşan ve şarkıcının pop tarihini anlatan bir müzikal komedi sahneye koymaya hazırlanıyor.
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1998 yılında Baby One More Time şarkısıyla çıkış yapan Spears’ın bu şarkısından ilhamla, müzikalin adı Once Upon a One More Time olarak belirlendi.
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Broadway’in ünlü yapımcısı James L. Nederlander, bu hafta Chicago’da yeni müzikalin duyurusunu yaptı.
Nederlander, “Kariyeri boyunca Britney enerjisi ve gücüyle dünya çapında hayranlarını büyüledi” dedi.
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Spears da müzikal hakkında yaptığı açıklamada, “Hayalim gerçek oldu. Şarkılarımla bir müzikalimin olması beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle de sevdiğim ve taptığım karakterlerle dolu büyülü bir dünyaya yer verilmesi heyecan verici” ifadesini kullandı.
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John Hartmere tarafından kaleme alınacak olan müzikali Kristin Hanggi yönetecek. Müzikalin koreografisini de MTV Müzik Ödülleri adayı Keone & Mari Madrid üstlenecek.
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Britney Spears’ın hit şarkılarına yer verecek olan Once Upon a One More Time adlı müzikal, 29 Ekim’de sahnelecek. Müzikalin biletleri ise 4 Ağustos’tan itibaren satışa çıkarılacak.