Britney Spears'tan BBC belgeseline eleştiri: Hayatımdaki en olumsuz ve travmatik anları öne çıkarmak niye?

HAYATINI BABASI KONTROL EDİYOR

Spears'ın işleri 2008'den beri babası Jamie'nin kişisel hayatının yanı sıra mali işlerini de denetlemesine izin veren mahkeme kararıyla uygulanan vasilikle kontrol ediliyor.

Artık sağlık nedenlerinden ötürü sanatçının kişisel hayatını denetlemese de Jamie Spears, Britney Spears'ın hakime babasının bu rolden alınmasını istediğini söylemesine rağmen mirasını yönetmeye devam ediyor.

Geçen hafta Spears hayatını ve mali durumunu 13 yıldır kontrol eden vasilik hakkında konuşmak için bir Los Angeles mahkemesine şahsen başvurmak istedi. Hakim sanatçının ifadesi için hazirana tarih verdi.