Britney Spears'tan BBC belgeseline eleştiri: Hayatımdaki en olumsuz ve travmatik anları öne çıkarmak niye?

Şarkıcı muhtemelen BBC'nin dijital yayın hizmeti aracılığıyla cumartesi yayımlanan "The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship" adlı yeni belgeselden bahsediyor.

Belgesel, New York Times'ın şubatta yayımlanan, şöhretin ve medyanın Spears'ın hayatı ve kariyerindeki etkilerini inceleyen Framing Britney Spears belgeselinin ardından geldi.

BBC belgeselinde ayrıca yapımcıların "konunun her iki tarafında" yer aldığını belirttikleri ve aralarında Perez Hilton, makyaj sanatçısı Billy Brasfield ve koreograf Brian Friedman'ın da yer aldığı bazı kişilerle yapılmış röportajlar da yer alıyor.