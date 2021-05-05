Britney Spears'tan BBC belgeseline eleştiri: Hayatımdaki en olumsuz ve travmatik anları öne çıkarmak niye?

05.05.2021 - 08:48
Ünlü şarkıcı Britney Spears, hayatını ve kariyerini kayıt altına alan yeni belgesel çalışması hakkında Instagram'dan paylaşım yaptı.
Spears şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl başka kişilerin hayatımı ele aldığı pek çok belgesel yayımlandı. Ne diyebilirim ki? Çok gururlandım!!!! Bu belgeseller o kadar ikiyüzlü ki... medyayı eleştirip sonrasında aynı şeyi yapıyorlar."
Şarkıcı muhtemelen BBC'nin dijital yayın hizmeti aracılığıyla cumartesi yayımlanan "The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship" adlı yeni belgeselden bahsediyor.
Belgesel, New York Times'ın şubatta yayımlanan, şöhretin ve medyanın Spears'ın hayatı ve kariyerindeki etkilerini inceleyen Framing Britney Spears belgeselinin ardından geldi.
BBC belgeselinde ayrıca yapımcıların "konunun her iki tarafında" yer aldığını belirttikleri ve aralarında Perez Hilton, makyaj sanatçısı Billy Brasfield ve koreograf Brian Friedman'ın da yer aldığı bazı kişilerle yapılmış röportajlar da yer alıyor.
"Fİ TARİHİNDEN KALMA TRAVMALAR"
Spears şunları söyleyerek devam etti:
"Sizleri tanımıyorum ama hayatımda hayli zor zamanlar geçirmiş olmama rağmen hepinize şunu hatırlatmaktan heyecan duyuyorum... Hayatımda çooook daha harika zamanlar geçirdim ve maalesef arkadaşlarım... Dünyanın olumsuz olanla daha çok ilgilendiğini düşünüyorum. Hayatımın fi tarihinden kalma en olumsuz ve travmatik anlarını öne çıkarmak niye?"
"İKİ HAFTA BOYUNCA AĞLADIM"
Şarkıcı, martta Framing Britney Spears belgeseline yorum yapmış ve Instagram'da “Belgeseli izlemedim fakat gördüğüm kadarıyla beni altına koydukları ışıktan utandım... İki hafta boyunca ağladım... Hâlâ zaman zaman ağlıyorum!!!!" ifadelerini kullanmıştı.
HAYATINI BABASI KONTROL EDİYOR
Spears'ın işleri 2008'den beri babası Jamie'nin kişisel hayatının yanı sıra mali işlerini de denetlemesine izin veren mahkeme kararıyla uygulanan vasilikle kontrol ediliyor.
Artık sağlık nedenlerinden ötürü sanatçının kişisel hayatını denetlemese de Jamie Spears, Britney Spears'ın hakime babasının bu rolden alınmasını istediğini söylemesine rağmen mirasını yönetmeye devam ediyor.
Geçen hafta Spears hayatını ve mali durumunu 13 yıldır kontrol eden vasilik hakkında konuşmak için bir Los Angeles mahkemesine şahsen başvurmak istedi. Hakim sanatçının ifadesi için hazirana tarih verdi.