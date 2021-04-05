Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı

New York'un simgelerinden Broadway tiyatrosu salgın nedeniyle kapattığı kapılarını yeniden açtı. Tiyatroda corona virüs kuralları da unutulmadı. (Fotoğraflar: AFP)

05.04.2021 - 09:36

Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı - 1
Salgın nedeniyle 11 Mart 2020'den beri kapalı olan New York'ta dünyaca ünlü Broadway tiyatrosundan yeniden alkışlar yükseldi.


Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı - 2
Işıkların yeniden yanmasının ardından; St. James sahnesinde Tony ödüllü dansçı Savion Glover ile oyuncu Nathan Lane çıktı.


Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı - 3
Glover, salgında ön saflarda çalışanlara saygı duruşunda bulundu.


Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı - 4
Tiyatroya girişlerde pandemi kuralları unutulmadı. Seyiciler sosyal mesafeyle oturup sanatçıların performanslarını izledi.


Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı - 5
"NY PopsUp" girişimi tarafından düzenlenen etkinlik, salgında ön saflarda çalışanları ağırladı.


Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı - 6
St. James tiyatrosunun sahibi de "Eve döndük" diyor. Broadway'de ilerleyen dönemde daha fazla etkinliğin yapılması planlanıyor.

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