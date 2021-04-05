Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı

Salgın nedeniyle 11 Mart 2020'den beri kapalı olan New York'ta dünyaca ünlü Broadway tiyatrosundan yeniden alkışlar yükseldi.

Işıkların yeniden yanmasının ardından; St. James sahnesinde Tony ödüllü dansçı Savion Glover ile oyuncu Nathan Lane çıktı.

"NY PopsUp" girişimi tarafından düzenlenen etkinlik, salgında ön saflarda çalışanları ağırladı.

St. James tiyatrosunun sahibi de "Eve döndük" diyor. Broadway'de ilerleyen dönemde daha fazla etkinliğin yapılması planlanıyor.