Bryan Cranston’un unutamadığı Breaking Bad sahnesi
Breaking Bad’in başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizide en çok etkilendiği sahneyi anlattı.
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Beş sezon boyunca seyirciyle buluşan Breaking Bad dizisinin başrol oyuncusu Bryan Cranston, efsanevi dizinin 2. sezonunda yer alan bir sahneden nasıl etkilendiğini açıkladı.
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Aaron Paul’un canlandırdığı Jesse karakterinin kız arkadaşı Jane’in (Krysten Ritter) kendi kusmuğunda boğulduğu, Walter’ın ise sessizce bu anı izlediği meşhur sahne, Bryan Cranston’ı en az izleyiciler kadar etkilemiş.
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Tribeca TV Festivali kapsamında düzenlenen panelde konuşan Cranston, kariyerinde duygusal anlamda risk aldığı ağır sahnelerden bahsetti.
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“Rol yaparken duygu sarmalına yakalandığınız anlar vardır. Bu bir girdaba benzer, içerisinde dönüp durursunuz” diyen Cranston, Jane’in ölümünü bu sahnelerden biri olarak nitelendirdi.
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Sahneyi çekerken Jane karakterine baktığında kendi kızını hatırladığını söyleyen Cranston “Şimdi konuşurken bile biraz nutkum tutuldu çünkü bir baba olarak beni en çok korkutan şey bu. Orada boğularak ölen kişinin benim kızım olması riski ve bu halen daha ödümü patlatıyor” dedi.
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Sahne çekildikten sonra herkesin mükemmel olarak nitelendirdiğini ancak kendisinin ‘dağıldığını’ söyleyerek, gözleri yaşlı bir şekilde Anna Gunn’ın yanına gidip rol arkadaşına sarılarak sakinleştiğini belirtti.
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Cranston ayrıca senaryonun ilk taslağında sahnenin çok daha karanlık olduğunu belirtirken orijinal versiyonunu da anlattı: “Jane öksürmeye başlıyor, yan yatıyor, Walt ona bakıyor ve Jane’i omzundan itiyor, o da bu yüzden sırtının üstüne düşüyor. Yani Walt onu gerçek anlamda öldürmüş oluyor.” Cranston, kanalın ve stüdyonun araya girmesiyle sahnenin yumuşatıldığını açıkladı.