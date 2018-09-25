Bryan Cranston’un unutamadığı Breaking Bad sahnesi

Sahneyi çekerken Jane karakterine baktığında kendi kızını hatırladığını söyleyen Cranston “Şimdi konuşurken bile biraz nutkum tutuldu çünkü bir baba olarak beni en çok korkutan şey bu. Orada boğularak ölen kişinin benim kızım olması riski ve bu halen daha ödümü patlatıyor” dedi.