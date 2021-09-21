BTS grubu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu

LİDERLERİN ÖNÜNDE HEYECANLANDILAR

Bugüne dek müzisyenlerin Birleşmiş Milletler’de liderlerin önünde konuşma yapması, sıklıkla karşılaşılan bir durum olmadı. Dolayısıyla grup üyelerinin heyecanı dikkatleri çekti. Grup üyesi Jimin, gençlerin salgınla mücadelesini anlatırken zaman zaman dili dolaştı. Özür dileyen Jimin, kendini toplarlamak için derin bir nefes aldı ve konuşmasına öyle devam etti. O anlarda canlı yayını izleyen BTS hayranları, sosyal medyadan Jimin’i destekleyen mesajlar yazdı.