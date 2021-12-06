BTS müziğe ara veriyor

Açıklama, “BTS için tezahürat yapmaya devam eden tüm hayranlara en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz ve onlar yeniden şarj olduktan sonra en iyi, en sağlıklı halleriyle geri dönecekler. Böylece hayranlarından gelen tüm sevgiye karşılık verebilecekler” şeklinde bitirildi.