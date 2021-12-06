BTS müziğe ara veriyor

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 11:40
Güney Koreli müzik grubu BTS, ara veriyor. Ünlü K-Pop grubunun müzik şirketi Big Hit Music’ten yapılan açıklamada, BTS’in “uzun bir dinlenme sürecine” gireceği belirtildi.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “BTS'in, 2019'da ilk verdikleri aradan bu yana, 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' ve '2021 Jingle Ball Turnesi’nin resmi etkinliklerini tamamladıktan sonra, ikinci bir resmi uzun süreli dinlenmeyi planladığını bildirmek isteriz” denildi.
BTS’in 2020 ve 2021’de Covid-19 salgın sürecinde hayranlarıyla etkileşimlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, grup için “Kendilerini en iyi küresel sanatçılar olarak pekiştirme konusunda mükemmel sonuçlar elde etti” ifadesi kullanıldı.
J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga, ve V’den oluşan BTS grubunun hem İngilizce hem de Korece yapılan konser arası açıklamasında, “Bu dinlenme dönemi, kendilerini yorulmadan faaliyetlerine adamış BTS üyelerine, yeniden ilham alma ve yaratıcı enerjiyle yeniden şarj olma şansı verecek. Çıkışlarından bu yana ilk kez Noel dönemini aileleriyle geçirecekler” denildi.
“BTS, konser hazırlığına ve ‘yeni bölüm’ün başlangıcı niteliğindeki yeni albümün çıkışına odaklanacak” denilen açıklamada, “Seul’de hayranlarının karşısına çıkıp onlarla bağ kuracakları gelecek mart ayındaki konsere hazırlanıyorlar” ifadesine yer verildi.
Açıklama, “BTS için tezahürat yapmaya devam eden tüm hayranlara en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz ve onlar yeniden şarj olduktan sonra en iyi, en sağlıklı halleriyle geri dönecekler. Böylece hayranlarından gelen tüm sevgiye karşılık verebilecekler” şeklinde bitirildi.