BTS ve Ariana Grande'den ortak proje

Ünlü K-Pop grubu BTS ve ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin kısa süre sonra duyurulacak müzik projesinde bir araya geleceği öne sürüldü

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26.08.2020 - 08:36

Dynamite’ın yayımlanmasıyla YouTube izlenme rekorlarını kıran, ünlü K-Pop grubu Kısa süre önce yeni şarkıları’ın yayımlanmasıyla YouTube izlenme rekorlarını kıran, ünlü K-Pop grubu BTS’ nin ABD’li şarkıcı Ariana Grande’ yle ortak bir müzik projesinde bir araya geleceği iddia edildi.

BTS ve Ariana Grande’nin birlikte yeni bir şarkıya imza atacağı söylentileri sosyal medyada da viral oldu.





Daha önce diğer pek çok kaynaktan önce dünya müziğine dair içerden bilgiler aktaran güvenilir bir kaynağın haberi duyurması BTS hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Kendi çalışmaları dışında dünyaca ünlü pop şarkıcılarının yer aldığı ortak projelerle de gündeme gelen BTS’nin 7 üyesinin hayranları açısından onları Ariana Grande’yle çalışırken görmek çok da şaşırtıcı olmayabilir.

Hayran kitlesi hızla artan BTS, Steve Aoki, Sia, Nicki Minaj ve Halsey gibi diğer büyük yıldızlarla da bir araya gelmişti.