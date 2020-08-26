BTS ve Ariana Grande'den ortak proje

Ünlü K-Pop grubu BTS ve ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin kısa süre sonra duyurulacak müzik projesinde bir araya geleceği öne sürüldü

26.08.2020 - 08:36

BTS ve Ariana Grande'den ortak proje - 1
Kısa süre önce yeni şarkıları Dynamite’ın yayımlanmasıyla YouTube izlenme rekorlarını kıran, ünlü K-Pop grubu BTS’nin ABD’li şarkıcı Ariana Grande’yle ortak bir müzik projesinde bir araya geleceği iddia edildi.
BTS ve Ariana Grande'den ortak proje - 2
BTS ve Ariana Grande’nin birlikte yeni bir şarkıya imza atacağı söylentileri sosyal medyada da viral oldu.

BTS ve Ariana Grande'den ortak proje - 3
Daha önce diğer pek çok kaynaktan önce dünya müziğine dair içerden bilgiler aktaran güvenilir bir kaynağın haberi duyurması BTS hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.
BTS ve Ariana Grande'den ortak proje - 4
Kendi çalışmaları dışında dünyaca ünlü pop şarkıcılarının yer aldığı ortak projelerle de gündeme gelen BTS’nin 7 üyesinin hayranları açısından onları Ariana Grande’yle çalışırken görmek çok da şaşırtıcı olmayabilir.
BTS ve Ariana Grande'den ortak proje - 5
Hayran kitlesi hızla artan BTS, Steve Aoki, Sia, Nicki Minaj ve Halsey gibi diğer büyük yıldızlarla da bir araya gelmişti.

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