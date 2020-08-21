BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme

J-Hope albümü beklemek yerine böyle bir paylaşım yapmanın heyecan verici olabileceğini söyledi. J-Hope ayrıca şarkının böyle bir dönemde iyileştirici etkisi olabileceğini düşünüyor.

Albüme dair bilgiler veren grup üyelerinden V, yeni albümün daha önce hiç olmadığı kadar BTS’nin özgün renklerini yansıtacağını söylüyor. Pek çok planın gerçekleşmediğinin altını çizen V, “Müziği her şeyden çok seviyoruz, şarkı söyleme ve dans etme konusunda herkes kadar tutkuluyuz” diye belirtti.



Son olarak Jungkook da Dynamite’in çok eğlenceli dans hareketlerine sahip olduğunu ve pek çok hayranın bu hareketleri odalarında denemeye çalışacaklarından emin olduğunu söyledi.