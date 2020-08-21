BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme

21.08.2020 - 11:26
Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS yeni şarkıları Dynamite'i (Dinamit) duyurmalarının ardından yine tarihi bir başarı elde etti. Şarkının paylaşılmasının ardından hayranların dinlemek için akın ettiği video, YouTube tarihinin paylaşılır paylaşılmaz en çok izlenen videosu oldu ve rakiplerini ezici bir üstünlükle geride bıraktı
Indipendent'in haberine göre; YouTube’da yer alan verilere göre BTS’nin Dynamite şarkısının videosu 30 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş görünüyor. Öte yandan The August'un haberine göre video paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciyle buluşmuştu bile.
Metro'nun haberine göre Suga, “Dinamit çok eğlenceli ve neşeli bir disko şarkısı. Mutluluk ve güven mesajı veriyor. Çok parıltılı ve neşeli, bu yüzden bir çok insanın bu şarkıda dans edebileceğinden eminim. Çok eğlenceli bir şarkı” ifadelerini kullandı.
Jin ise Suga’nın düşüncelerine şu ifadelerle destek verdi: Umarım insanlar bu şarkıyı dinleyerek enerjik hale gelebilir. Bu duymak istediğimiz bir şarkı.
BTS grubunun lideri RM ise şu ifadeleri kullandı:Dynamite’in yayımlanması hiç de planlarımız arasında yer almıyordu. Albümümüz üzerinde çalışıyorduk ve onu bu yılın ikinci yarısında yayımlamayı planlıyorduk. Albüm hazırlığı yaparken, pek çok şarkının kaydını alırsınız. Dynamite ile böyle karşılaştık. Ve duyar duymaz da gerçekten eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu düşündük. Gerçekten denemek istediğimiz bir şarkıydı.
Grubun sevilen üyelerinden Jimin ise, “Dünya şu an zor zamanlardan geçiyor, kimse bunu beklemiyordu ve biz de planladığımız pek çok şeyi yapamadık. Gerçekten sahnede olmak ve hayranlarımızla buluşmak istiyorduk. Sanatçılar olarak boşlukta ve çaresiz hissediyorduk ve bu boşluğu aşmak için bir atılıma ihtiyacımız vardı. Dynamite herkesi neşelendirebilecek bir şarkı” diye belirtti.
J-Hope albümü beklemek yerine böyle bir paylaşım yapmanın heyecan verici olabileceğini söyledi. J-Hope ayrıca şarkının böyle bir dönemde iyileştirici etkisi olabileceğini düşünüyor.
Albüme dair bilgiler veren grup üyelerinden V, yeni albümün daha önce hiç olmadığı kadar BTS’nin özgün renklerini yansıtacağını söylüyor. Pek çok planın gerçekleşmediğinin altını çizen V, “Müziği her şeyden çok seviyoruz, şarkı söyleme ve dans etme konusunda herkes kadar tutkuluyuz” diye belirtti.
Son olarak Jungkook da Dynamite’in çok eğlenceli dans hareketlerine sahip olduğunu ve pek çok hayranın bu hareketleri odalarında denemeye çalışacaklarından emin olduğunu söyledi.