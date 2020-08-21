BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS , 2020’nin merakla beklenen şarkılarından biri olan Dynamite (Dinamit) isimli single’larını duyurarak YouTube’da açılış rekoru kırdı.

21.08.2020 - 11:26

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 1

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS  yeni şarkıları Dynamite'i (Dinamit) duyurmalarının ardından yine tarihi bir başarı elde etti. Şarkının paylaşılmasının ardından hayranların dinlemek için akın ettiği video, YouTube tarihinin paylaşılır paylaşılmaz en çok izlenen videosu oldu ve rakiplerini ezici bir üstünlükle geride bıraktı

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 2

Indipendent'in haberine göre; YouTube’da yer alan verilere göre BTS’nin Dynamite şarkısının videosu 30 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş görünüyor. Öte yandan The August'un haberine göre video paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciyle buluşmuştu bile.

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 3
Şarkının duyurulmasıyla birlikte grubun üyeleri RM, Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook ve J-Hope’un internet üzerinden düzenlediği basın konferansı da ilgiyle takip edildi. Dünyanın pek çok yerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcılar koronavirüs pandemisi nedeniyle erteledikleri programlarına dair de bilgiler verdi.
BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 4

Metro'nun haberine göre Suga, “Dinamit çok eğlenceli ve neşeli bir disko şarkısı. Mutluluk ve güven mesajı veriyor. Çok parıltılı ve neşeli, bu yüzden bir çok insanın bu şarkıda dans edebileceğinden eminim. Çok eğlenceli bir şarkı” ifadelerini kullandı.

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 5

Jin ise Suga’nın düşüncelerine şu ifadelerle destek verdi: Umarım insanlar bu şarkıyı dinleyerek enerjik hale gelebilir. Bu duymak istediğimiz bir şarkı.

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 6

BTS grubunun lideri RM ise şu ifadeleri kullandı:Dynamite’in yayımlanması hiç de planlarımız arasında yer almıyordu. Albümümüz üzerinde çalışıyorduk ve onu bu yılın ikinci yarısında yayımlamayı planlıyorduk. Albüm hazırlığı yaparken, pek çok şarkının kaydını alırsınız. Dynamite ile böyle karşılaştık. Ve duyar duymaz da gerçekten eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu düşündük. Gerçekten denemek istediğimiz bir şarkıydı.

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 7

Grubun sevilen üyelerinden Jimin ise, “Dünya şu an zor zamanlardan geçiyor, kimse bunu beklemiyordu ve biz de planladığımız pek çok şeyi yapamadık. Gerçekten sahnede olmak ve hayranlarımızla buluşmak istiyorduk. Sanatçılar olarak boşlukta ve çaresiz hissediyorduk ve bu boşluğu aşmak için bir atılıma ihtiyacımız vardı. Dynamite herkesi neşelendirebilecek bir şarkı” diye belirtti.

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme - 8

J-Hope albümü beklemek yerine böyle bir paylaşım yapmanın heyecan verici olabileceğini söyledi. J-Hope ayrıca şarkının böyle bir dönemde iyileştirici etkisi olabileceğini düşünüyor.
Albüme dair bilgiler veren grup üyelerinden V, yeni albümün daha önce hiç olmadığı kadar BTS’nin özgün renklerini yansıtacağını söylüyor. Pek çok planın gerçekleşmediğinin altını çizen V, “Müziği her şeyden çok seviyoruz, şarkı söyleme ve dans etme konusunda herkes kadar tutkuluyuz” diye belirtti.


Son olarak Jungkook da Dynamite’in çok eğlenceli dans hareketlerine sahip olduğunu ve pek çok hayranın bu hareketleri odalarında denemeye çalışacaklarından emin olduğunu söyledi.

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