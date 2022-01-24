BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı

Independent'in haberine göre, çizgi roman beom olarak bilinen yaratıkların tahrip ettiği Sin-si adlı yozlaşmış bir şehirde geçiyor. Hikayede 7 kahraman savaşı durdurmak üzere bir araya geliyor. Bu karakterler BTS'in 7 üyesini temsil ediyor.

Güçlerini birleştiren chakho adlı yedi canavar avcısı sevdiklerinin intikamını almak için kolları sıvıyor.