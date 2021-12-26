BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS’in yönetim şirketi Big Hit Müzik tarafından yapılan açıklamada, grubun 27 yaşındaki üyesi RM lakaplı Kim Nam-joon ve 29 yaşındaki üyesi Jin lakaplı Kim Seok-jin’in corona virüse yakalandığı belirtildi.