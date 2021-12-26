BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS’in iki üyesinin daha corona virüse yakalanması ile grupta hastalıkla mücüdele eden üye sayısı 3’e yükseldi.

Haberler 26.12.2021 - 13:39

BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı - 1

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS’in yönetim şirketi Big Hit Müzik tarafından yapılan açıklamada, grubun 27 yaşındaki üyesi RM lakaplı Kim Nam-joon ve 29 yaşındaki üyesi Jin lakaplı Kim Seok-jin’in corona virüse yakalandığı belirtildi.

BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı - 2

Yedi üyesi bulunan grupta dün ise grubun söz yazarı ve rapçisi Suga’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı - 3


Şirket, grubun üç üyesinin de geçtiğimiz ağustos ayında corona virüse karşı ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıklarken, RM’nin semptom göstermediğini, Jin’in ise hafif semptomları olduğunu aktardı.

BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı - 4


Şirket ayrıca, Jin ve RM'nin Güney Kore'ye döndükten sonra diğer grup üyeleriyle herhangi bir teması olmadığını belirtti.

BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı - 5

Gruptaki söz konusu coronıa virüs vakaları, grubun 2019’dan bu yana ABD’de verdikleri ilk konserin ardından Güney Kore’ye dönmeleri ile tespit edildi. Güney Kore’ye dönüşte gruba yapılan ilk testlerin ise negatif çıktığı ifade  edildi.

BTS'in iki üyesi daha corona virüse yakalandı - 6

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