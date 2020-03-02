BTS’in yeni şarkısı da tarihe geçti

K-Pop yıldızları BTS’in yeni albümünden yayımlanan ikinci parça, birkaç dakika içinde YouTube'da 1,54 milyon izleyici tarafından görüntülenerek platform tarihinin en iyi ilk gösterim rekorunu kırdı.

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02.03.2020 - 08:00

BTS’in yeni albümü Map of the Soul: 7’den ikinci parça geçen gün Youtube’da yayınlandı. ON adlı parça, platformda yerini almasından birkaç dakika sonra 1,54 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı.







Ünlü K-pop grubu böylece “Youtube tarihinin en iyi ilk gösterimi”nin sahibi oldu.







21 Şubat’ta piyasaya çıkan albümün ilk parçası Kinetic Manifesto Film: Come Prima da ilk 24 saatinde 46,5 milyon görüntüleme elde etmişti. Böylece Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 5. parçası unvanını almıştı.







Forbes’un aktardığına göre BTS “Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 10 parçası”nın 3’ünü elinde bulunduruyor.







Halsey’le düet yaptıkları “Boy with Luv” parçası ilk 24 saatte 74,6 milyon dinleyiciye ulaşmış ve listenin ilk sırasına oturmuştu.

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