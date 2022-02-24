BTS'ten hayranlarına konser müjdesi

23 GUINNESS REKORU VAR

Büyük ilgi gören parça bir K-pop grubunun hazırladığı ve 24 saat içinde en çok görüntülenen içerik ve YouTube'da bir günde en çok izlenen müzik videosu unvanlarını da elde etmişti. YouTube'un resmi verilerine göre Butter 24 saatte 108,2 milyon kez izlenmişti.

Şarkı, Spotify'da da ilk 24 saatte en çok dinlenen parça unvanını almıştı.

Guinness Dünya Rekorları'nın sayfasında bildirdiğine göre BTS, bu son başarısıyla birlikte toplamda 23 Guinness rekorunu elinde tutuyor.