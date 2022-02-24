BTS'ten hayranlarına konser müjdesi

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 10:04
Ünlü K-pop grubu BTS'ten hayranlarını sevindirecek haber geldi. Güney Koreli grup, Permission To Dance on Stage adını verdikleri sahne performansını Las Vegas’ta sergileyecek.
Nisan ayında seyirci karşısında dört konser verecek olan BTS’in bu performansları, gösterileri yerinde izleyemeyecek hayranları için canlı yayınlanacak.
8, 9, 15 ve 16 Nisan’da Allegiant Stadyumu’nda verecekleri Permission to Dance on Stage konserlerinin sonuncusu, internetten online olarak seyircilere ulaştırılacak.
Aralık 2021’de uzun bir dinlenme sürecine gireceğini duyuran BTS grubu, ardından, Kore’nin başkenti Seul’de turneye çıkacağını duyurmuştu. Bu, Ekim 2019’dan bu yana BTS’in kendi ülkesinde vereceği ilk konser serisi olacak.
J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga, ve V’den oluşan BTS, Mayıs 2021’de çıkardığı Butter şarkısıyla 5 yeni Guinness rekoruna daha imza atmıştı.
YouTube,Butter'ın platformda prömiyeri en çok izleyici tarafından takip edilen müzik videosu olduğunu açıklamıştı. Ancak Butter yalnızca müzik videoları arasında değil diğer video içerikleri arasında da prömiyeri en çok kullanıcı tarafından izlenen içerik olmayı başarmıştı.
Büyük ilgi gören parça bir K-pop grubunun hazırladığı ve 24 saat içinde en çok görüntülenen içerik ve YouTube'da bir günde en çok izlenen müzik videosu unvanlarını da elde etmişti. YouTube'un resmi verilerine göre Butter 24 saatte 108,2 milyon kez izlenmişti.
Şarkı, Spotify'da da ilk 24 saatte en çok dinlenen parça unvanını almıştı.
Guinness Dünya Rekorları'nın sayfasında bildirdiğine göre BTS, bu son başarısıyla birlikte toplamda 23 Guinness rekorunu elinde tutuyor.