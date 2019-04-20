Bu hikaye dünyayı değiştirdi (Oyuncak Hikayesi /Toy Story)

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Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ilk şirket olan Apple, bu seviyeye ulaşan tarihteki ilk şirket olmuştu. Bugün dünya üzerindeki 195 ülkenin 170’inden daha büyük bir ekonomik güç olan Apple denince akla ilk gelen isim şüphesiz 3 kurucu ortaktan biri olan Steve Jobs. Onun fikirleri Apple’ın dünyayı değiştiren ürünlerine hayat verdi. Aslında 1976’da kurulan Apple ile Jobs’un ilişkisi her zaman toz pembe bir başarı hikayesi değildi. Toy Story 4’ten yeni tanıtım (Tıkla izle)





2 Kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmemişken en büyük rakibi IBM karşısında yenilgiye uğrayan Apple’ın yönetim kurulu, Jobs’u kendi şirketinden kovmuştu. O dönemde büyük hayal kırıklığı yaşayan Jobs, yıllar sonra bu olayı “Başıma gelen en güzel şey” olarak anacaktı. Çünkü Jobs, bu dönemde Pixar Animasyon Stüdyosu’nu kurmuş ve film tarihini değiştiren Oyuncak Hikayesi (Toy Story) filmini yapmıştı. İlk uzun metrajlı bilgisayar-animasyon filmi olan Oyuncak Hikayesi’nin yakaladığı başarı Jobs’un küllerinden doğmasına yol açmıştı.







3 Yeni bir tür olarak çok beğenilen ve milyarlarca dolarlık bir sektör yaratan animasyon filmler Jobs’a saygınlığını geri verirken, Apple can çekişiyordu. Toy Story ile yakaladığı rüzgarı arkasına alan Steve Jobs, 1996’da kurtarıcı olarak Apple’a geri döndü. İlk iş olarak iPod’u piyasaya sürdü. Bunu iPhone, iPad gibi çığır açan, yaşamımızı sonsuza kadar değiştirecek ürünler izledi.





4 Bir anlamda Apple ve Steve Jobs’u yok olmaktan kurtaran Oyuncak Hikayesi ise devam ediyor. 3 filmiyle dünyada yaklaşık 2 milyar dolar gişe hasılatı elde eden serinin yıllardır beklenen devam filmi Oyuncak Hikayesi 4 beyaz perdeye göz kırptı.

5 21 Haziran’da tüm dünyayla birlikte Türkiye’de gösterime girecek filmin fragmanı piyasaya sürüldü.