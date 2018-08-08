Predator serisinin 4. devam halkasından çocuklara uygun korku filmi The House with a Clock in Its Walls'a bu yaz vizyona girecek 20 film... (Not: Sıralama ABD vizyon tarihine göre yapılmıştır)
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The Happytime Murders / 24 Ağustos
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Searching / 24 Ağustos
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A.X.L. / 24 Ağustos
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Papillon / 24 Ağustos
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Operation Finale / 29 Ağustos
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Kin / 31 Ağustos
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The Little Stranger / 31 Ağustos
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Ya Veremos / 31 Ağustos
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The Nun / 7 Eylül
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Peppermint / 7 Eylül
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The Predator / 14 Eylül
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A Simple Favor / 14 Eylül
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White Boy Rick
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Unbroken: Path to Redemption / 14 Eylül
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The House With a Clock in Its Walls / 21 Eylül
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Life Itself / 21 Eylül
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Assassination Nation / 21 Eylül
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Colette / 21 Eylül
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Lizzie / 21 Eylül
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Love, Gilda / 21 Eylül