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Bu yaz vizyona girecek 20 film

Predator serisinin 4. devam halkasından çocuklara uygun korku filmi The House with a Clock in Its Walls'a bu yaz vizyona girecek 20 film... (Not: Sıralama ABD vizyon tarihine göre yapılmıştır)

  • 1

    The Happytime Murders / 24 Ağustos
  • 2

    Searching / 24 Ağustos

  • 3

    A.X.L. / 24 Ağustos
  • 4

    Papillon / 24 Ağustos
  • 5

    Operation Finale / 29 Ağustos
  • 6

    Kin / 31 Ağustos
  • 7

    The Little Stranger / 31 Ağustos
  • 8

    Ya Veremos / 31 Ağustos
  • 9

    The Nun / 7 Eylül
  • 10

    Peppermint / 7 Eylül
  • 11

    The Predator / 14 Eylül
  • 12

    A Simple Favor / 14 Eylül
  • 13

    White Boy Rick
  • 14

    Unbroken: Path to Redemption / 14 Eylül
  • 15

    The House With a Clock in Its Walls / 21 Eylül
  • 16

    Life Itself / 21 Eylül
  • 17

    Assassination Nation / 21 Eylül
  • 18

    Colette / 21 Eylül
  • 19

    Lizzie / 21 Eylül
  • 20

    Love, Gilda / 21 Eylül
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