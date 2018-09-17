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Buika İstanbullu hayranlarıyla buluştu

Anadolu Ajansı

"7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında İstanbul'a gelen Buika, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi

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    İspanyol şarkıcı Buika, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen şarkıcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

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    Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buika, daha önce de Türkiye'ye geldiğini ve o günkü gibi aynı heyecana sahip olduğunu anlatarak, Türk izleyicisine kendisini hoş karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

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    Şarkılarında flamenko, caz ve soul müziğini harmanlayan Buika, konserde aralarında "No Habra Nadie En El Mundo", "Falsa Moneda", "Tiger Eyes" ve "Nostalgia" olmak üzere toplam 14 parça seslendirdi.

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    Sanatçıya sahnede, 4 kişilik orkestra ile konser sonunda klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik etti. Konser sonunda aynı zamanda festivalin sanat yönetmeni olan Çağrı, Buika'ya plaket takdim etti.

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    Latin Grammy Ödüllerinde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, 2010 yılında NPR tarafından 50 harika sesten biri seçilmişti.

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