Buika İstanbullu hayranlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı
"7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında İstanbul'a gelen Buika, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi
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İspanyol şarkıcı Buika, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen şarkıcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buika, daha önce de Türkiye'ye geldiğini ve o günkü gibi aynı heyecana sahip olduğunu anlatarak, Türk izleyicisine kendisini hoş karşılamalarından dolayı teşekkür etti.
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Şarkılarında flamenko, caz ve soul müziğini harmanlayan Buika, konserde aralarında "No Habra Nadie En El Mundo", "Falsa Moneda", "Tiger Eyes" ve "Nostalgia" olmak üzere toplam 14 parça seslendirdi.
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Sanatçıya sahnede, 4 kişilik orkestra ile konser sonunda klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik etti. Konser sonunda aynı zamanda festivalin sanat yönetmeni olan Çağrı, Buika'ya plaket takdim etti.
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Latin Grammy Ödüllerinde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, 2010 yılında NPR tarafından 50 harika sesten biri seçilmişti.
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