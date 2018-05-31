Bülent Ortaçgil'den Teoman'a sitem

1 Bülent Ortaçgil, hayatını konu alan Bu Su Hiç Durmaz adlı kitapta, 14 yıl önce aynı sahneyi paylaştığı Teoman’ın performansıyla ilgili içini döktü.

2 HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Bülent Ortaçgil, 2004’te Teoman’la Lütfi Kırdar’da aynı sahneyi paylaşmış, birbirlerinin şarkılarını yorumladıkları konser kaydı 2007’de albüm olarak yayınlanmıştı. Usta müzisyen, hayatını anlatan Mahmut Çınar imzalı Bu Su Hiç Durmaz adlı kitapta konserle ilgili düşüncelerini ilk kez açıkladı.

3 Konserde kendi üzerine düşeni yaptığını belirten Ortaçgil, "Teoman’ın şarkılarını alıp bana benzettim. Ama Teoman benim şarkılarımı alıp kendisine benzetemedi” deyip ekledi: “Yani ya çocuk fazla uğraşmadı ya da bizim gibi görmüyor olayı. Bizim harcadığımız mesaiyi de harcamadı.

4 Ortaçgil, kitapta Megastar Tarkan’la ilgili düşüncelerine de yer verdi: