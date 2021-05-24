Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri)

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şapiyon oldu. İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda'nın geçtiğimiz haftlarda Yılmaz için çizdiği ve yıldız futbolcunun da sosyal medyasından yayınladığı yıldız futbolcuları çizgi dizi Simpsons çalışması tekrar gündeme geldi. İşte Simpsons karakterine dönüşen Burak Yılmaz ve diğer ünlü futbolcular...

Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 1
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 2
Sergio Ramos
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 3
Cenk Tosun
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 4
Jailson Siqueira
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 5
Paulo Dybala
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 6
Andrea Ranocchia
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 7
Xavi
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 8
Chicharito
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 9
Diego Alves
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 10
Gerson Santos
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 11
Hector Herrera
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 12
Juan Jesus
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 13
Karim Benzema
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 14
Adil Rami
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 15
Layvin Kurzawa
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 16
Luca Pellegrini
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 17
Lucas Digne
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 18
Manuel Galiano
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 19
Robert Lewandowski
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 20
Stefano Sensi
Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri) - 21
Toby Alderweireld

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