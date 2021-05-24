Burak Yılmaz'ın Simpsons karakteri (Stefano Monda'nın yıldız futbolculara özel çizimleri)
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille şapiyon oldu. İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda'nın geçtiğimiz haftlarda Yılmaz için çizdiği ve yıldız futbolcunun da sosyal medyasından yayınladığı yıldız futbolcuları çizgi dizi Simpsons çalışması tekrar gündeme geldi. İşte Simpsons karakterine dönüşen Burak Yılmaz ve diğer ünlü futbolcular...
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