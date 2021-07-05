Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul bir deprem bölgesi olduğunu hatırlattı ve her an bir sarsıntıda, artçıda şiddeti ne olursa olsun o kitabenin düşecek ve parçalanacak bir izlenim bıraktığını söyledi.





