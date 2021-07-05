Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere

Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun üzerindeki kitabe düşme noktasına geldi. 1164 yılından bugüne ulaşan burcun üzerinde yer alan kitabenin üzerinde 'Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi' yazıyor.

05.07.2021 - 11:24

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İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan tarihi surlar, dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında yer alıyor. Surlara bitişik, günümüzde birçoğu yıkılmış, çatlamış durumda, çoğunluğu kare planlı ve 25 metre yüksekliğinde 96 burç bulunuyor. Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun son hali tepkiye neden oldu.
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1164 yılından günümüze ulaşan burcun üzerinde yer alan ve kitabe ise bakımsızlıktan düşecek durumda. Üzerinde '1164 senesinde, 'Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi' yazan kitabe her an düşebilir.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burçların tarihi önemine vurgu yaptı. Kızıltoprak, burçların yüksekliğinin ortalama 25 metre olduğuna ve İstanbul'a Marmara Denizi'nden bakanlar için ayrı bir güzellik kattıklarına dikkat çekti.
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Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Bu surları korumak, Türklerin bütün kesimlerinin üzerinde bir yükümlülüktür. Burada bir bilgilendirme tabelasının bulunması ve mümkün olduğunca bir restorasyon, restitüsyon çalışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi,

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 Kızıltoprak "Manuel Komnenos'un 1164 yılında tamir edip kitabesini astırdığı bu sur ayrıca önemlidir. İstanbul'un Latinlerin işgalinden 40 yıl önce bu kitabe buraya asılmıştır. Dolayısıyla bugüne gelmesi tarihi açıdan da kayda değer bir öneme sahiptir" diye konuştu. 

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Burcun üzerinde bulunan kitabenin acil bir şekilde koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kızıltoprak, "Yere düşmesini engelleyecek bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Sonra da bir bilgilendirme tabelasının asılmalıdır" dedi. 

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Kızıltoprak, çevre düzeninin, peyzaj düzeninin bu tarihi eseri ve bölgedeki arkeolojik değerleri koruyacak bir anlayışla ve titizlikle düzenlenmesi gerektiğini savundu. 

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Kızıltoprak, titabenin hızlıca koruma altına alınması ve bulunduğu yerde sağlamlaştırılacak bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul bir deprem bölgesi olduğunu hatırlattı ve her an bir sarsıntıda, artçıda şiddeti ne olursa olsun o kitabenin düşecek ve parçalanacak bir izlenim bıraktığını  söyledi. 



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Surların restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Kızıltoprak, "Bu surlar restore edilmiş olsa hem iç hem dış turizm için önemli bir güzergah oluşturur" dedi. 

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Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere - 13

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