Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere

05.07.2021 - 11:24
1164 yılından günümüze ulaşan burcun üzerinde yer alan ve kitabe ise bakımsızlıktan düşecek durumda. Üzerinde '1164 senesinde, 'Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi' yazan kitabe her an düşebilir.
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Bu surları korumak, Türklerin bütün kesimlerinin üzerinde bir yükümlülüktür. Burada bir bilgilendirme tabelasının bulunması ve mümkün olduğunca bir restorasyon, restitüsyon çalışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi,
Kızıltoprak "Manuel Komnenos'un 1164 yılında tamir edip kitabesini astırdığı bu sur ayrıca önemlidir. İstanbul'un Latinlerin işgalinden 40 yıl önce bu kitabe buraya asılmıştır. Dolayısıyla bugüne gelmesi tarihi açıdan da kayda değer bir öneme sahiptir" diye konuştu.
Burcun üzerinde bulunan kitabenin acil bir şekilde koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kızıltoprak, "Yere düşmesini engelleyecek bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Sonra da bir bilgilendirme tabelasının asılmalıdır" dedi.
Kızıltoprak, çevre düzeninin, peyzaj düzeninin bu tarihi eseri ve bölgedeki arkeolojik değerleri koruyacak bir anlayışla ve titizlikle düzenlenmesi gerektiğini savundu.
Kızıltoprak, titabenin hızlıca koruma altına alınması ve bulunduğu yerde sağlamlaştırılacak bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul bir deprem bölgesi olduğunu hatırlattı ve her an bir sarsıntıda, artçıda şiddeti ne olursa olsun o kitabenin düşecek ve parçalanacak bir izlenim bıraktığını söyledi.