Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde

Oyuncu Burcu Biricik, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. İşte ayrıntılar ve diğer isimler... Oyuncu Burcu Biricik, IMDb Türkiye Starmetre sıralamasında zirveye yerleşti. Biricik IMDb Starmetre’de ilk beş bin oyuncu arasına girerek 4 bin 583’üncü sırada yer aldı. Biricik'i takip eden Tuba Büyüküstün 5 bin 218’inci sıraya yerleşti. Ayça Ayşin Turan 5 bin 405’inci sırada konumlandı. Engin Altan Düzyatan 7 bin 653’üncü oldu. Kerem Bürsin de 8 bin 268’inci sırada takip ediyor.