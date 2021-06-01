Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde

Oyuncu Burcu Biricik, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. İşte ayrıntılar ve diğer isimler...

01.06.2021 - 09:50

Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde - 1
Oyuncu Burcu Biricik, IMDb Türkiye Starmetre sıralamasında zirveye yerleşti.


Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde - 2
Biricik IMDb Starmetre’de ilk beş bin oyuncu arasına girerek 4 bin 583’üncü sırada yer aldı.


Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde - 3
Biricik'i takip eden Tuba Büyüküstün 5 bin 218’inci sıraya yerleşti.


Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde - 4
Ayça Ayşin Turan 5 bin 405’inci sırada konumlandı.

Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde - 5
Engin Altan Düzyatan 7 bin 653’üncü oldu.


Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde - 6
Kerem Bürsin de 8 bin 268’inci sırada takip ediyor.

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