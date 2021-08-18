Burkayla kitap tanıtan Lily Cole'a sert tepki

İngiliz model ve oyuncu Lily Cole’un (33) yazdığı kitabın tanıtım kampanyası için Afgan burkası giyerek poz vermesi büyük tepki topladı.

18.08.2021 - 08:49

Burkayla kitap tanıtan Lily Cole'a sert tepki - 1
Lily Cole, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afgan kadınlarının karşı karşıya kaldıkları baskının gündemde olduğu bir dönemde, burka giyip kitap tanıtımı yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burkayla kitap tanıtan Lily Cole'a sert tepki - 2
Ağır eleştirilere uğrayan manken hatasını fark edip özür diledi.

Burkayla kitap tanıtan Lily Cole'a sert tepki - 3
İklim değişikliği üzerine yazdığı kitabın tanıtımı için fikirlerin çeşitliliğini kucaklamak amacıyla burkayla fotoğraf çektirdiğini belirten ünlü model, paylaşımı yanlış zamanda yaptığını kabul etti.
Burkayla kitap tanıtan Lily Cole'a sert tepki - 4
33 yaşındaki model paylaşım yaptığı sırada haberleri okumadığını itiraf etti.

Burkayla kitap tanıtan Lily Cole'a sert tepki - 5
Lily Cole mavi bir burka giydiği fotoğrafında “Her düzeyde çeşitliliği kucaklayalım, biyo-çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, düşünce çeşitliliği, seslerin çeşitliliği, fikirlerin çeşitliliği...” diye yazmıştı.

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