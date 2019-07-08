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Bursa caddeleri rengarenk oldu

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kortej yürüyüşü ile start aldı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluşturdu.

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    Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl düzenlenen 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Atatürk anıtı önünde beyaz güvercin uçurularak kortej yürüyüşü ile başladı.

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    29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinden eski stadyuma kadar süren kortej yürüyüşü boyunca yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı. Birbirinden farklı ve eğlenceli görüntülere sahne olacak etkinlik, 7-12 Temmuz tarihleri arasında sürecek.
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    'EVRENSEL BARIŞ VE KARDEŞLİĞE ATILMIŞ BİR ADIM'

    Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği korteje katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı evrensel barışa ve kardeşliğe atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Ekipler, renk cümbüşünün yaşandığı kortejin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'da birer gösteri sergileyecek.

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    29 ÜLKEDEN DANSÇILAR GELDİ

    Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, farklı ülkelerden değişik kültürlere dünyaya yansıma şansını tanıyor.

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    Yarışmaya, bu yıl Türkiye dışında 29 ülke katılıyor.

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    Arjantin, Bangladeş, Başkürdistan, Bostan Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Dağıstan, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gürcistan, Kıbrıs, Kore, Kosova, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Senegal, Slovakya, Şili, Timor Leste, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuella, Yakutistan gibi ülkelerden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa’da izleyicilere sunacak.

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    Merkeze bağlı 17 ilçede kurulan sahnelerde ekipler 6 gün boyunca gösterilerini sunacak.
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