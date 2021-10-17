Bursa'da 2 bin 300 yıllık tarihi 'Zindan Kapı' restorasyonun ardından sanata açıldı

Haberler - DHA 17.10.2021 - 13:48
"BURSA ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK, MARKASINA MARKA KATACAK"
Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa’nın, Türk Dünyası 2022 Yılı Kültür Başkenti seçildiğini, aynı zamanda 2022 yılı Eylül ayında İznik ilçesinin Türk Dünyası Göçebe oyunlarına ev sahipliği yapacağını bildirdi.
Alpaslan, "Bursa’nın bu güzel organizasyonlarının altından büyük bir başarıyla kalkacağına inanıyorum. Tabii ki Bursa ilimiz öncü ve örnek şehir, bir dünya markası şehri. Bu dünya markası olması yolunda da çok güçlü adımlarla, emin adımlarla, çok güzel çalışmalarla ilerliyor. Bu potansiyeline ve adına yakışır eserlerine hızla kavuşuyor. Hanlar Bölgesi’nde Bursa'nın tarihi dokusuna yakışır yıkımlardan sonra yapılacak çalışmalarla Bursa o tarihi dokusuna yakışır, o muhteşem görüntüsüne de kavuşacak. İlave edilen restorasyon çalışmaları ile beraber Bursa zenginliğine zenginlik, markasına marka katacak" dedi.
17 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ
Zindan Kapı’nın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performans-video eserlerinden oluşan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.