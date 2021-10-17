Bursa'da 2 bin 300 yıllık tarihi 'Zindan Kapı' restorasyonun ardından sanata açıldı

Alpaslan, "Bursa’nın bu güzel organizasyonlarının altından büyük bir başarıyla kalkacağına inanıyorum. Tabii ki Bursa ilimiz öncü ve örnek şehir, bir dünya markası şehri. Bu dünya markası olması yolunda da çok güçlü adımlarla, emin adımlarla, çok güzel çalışmalarla ilerliyor. Bu potansiyeline ve adına yakışır eserlerine hızla kavuşuyor. Hanlar Bölgesi’nde Bursa'nın tarihi dokusuna yakışır yıkımlardan sonra yapılacak çalışmalarla Bursa o tarihi dokusuna yakışır, o muhteşem görüntüsüne de kavuşacak. İlave edilen restorasyon çalışmaları ile beraber Bursa zenginliğine zenginlik, markasına marka katacak" dedi.

"BURSA ÖNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihi kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, "Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediye'mizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bursa her zaman olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren olduğu gibi öncü rolünü üstlenerek hep önde olmaya devam edecek" dedi.