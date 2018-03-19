Bursa'da Edebiyat Müzesi kapılarını açtı
DHA
Bursa Nilüfer Belediyesi, alanında Türkiye’de ilk ve tek olan Edebiyat Müzesi’ni Misi Mahallesi’nde hizmete açtı. Nazım Hikmet’ten, Yaşar Kemal’e, Orhan Pamuk’tan Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya kadar çok sayıda değerli yazarın el yazmaları ve kişisel eşyalarının bulunduğu müze, Türk Edebiyatı’nın hafızası ve belgeliği niteliği taşıyor.
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1Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Nilüfer Belediyesi, Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesi’ni kente kazandırdı. Edebiyat dünyasının en önemli isimlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın el yazması eserleri ve kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, düzenlenen törenle Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açıldı.
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2Açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral, PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan, Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cegizhan, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyelerinin yanı sıra Nebil Özgentürk, Metin Celal, Oya Uysal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar katıldı.
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3Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan, kapsamıyla, anlayışıyla, koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye’de alanındaki ilk ve tek müzedir. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak” dedi.
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4Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, Behçet Necatgil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor.
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5Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor. Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor. Yaklaşık 600'e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi Arşivleri ile yapılan iş birliği sonucu, bin 180 adet kataloglama girişi de gerçekleştirildi.