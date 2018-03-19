Bursa'da Edebiyat Müzesi kapılarını açtı

1 Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Nilüfer Belediyesi, Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesi’ni kente kazandırdı. Edebiyat dünyasının en önemli isimlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın el yazması eserleri ve kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, düzenlenen törenle Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açıldı.

2 Açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral, PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan, Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cegizhan, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyelerinin yanı sıra Nebil Özgentürk, Metin Celal, Oya Uysal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar katıldı.

3 Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan, kapsamıyla, anlayışıyla, koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye’de alanındaki ilk ve tek müzedir. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak” dedi.

4 Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, Behçet Necatgil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor.