Bursa'da renkli koşu festivali: Color Sky
Anadolu Ajansı
Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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1Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.
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2Katılımcıların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, sarı, pembe, mor ve yeşil tozlar atıldı.
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3Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi. Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti.
İşte renkli festivalden yansıyan diğer kareler...
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