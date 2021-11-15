Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor

Dünyanın dört bir yanından tüm kıtaları temsil eden enstrümanların bulunduğu müzenin ziyaretçileri, rehber eşliğinde bölümleri gezerek eserler hakkında bilgiler ediniyor. Ziyaretçiler, enstrümanların hikayelerini öğrenerek farklı bir deneyim yaşıyor.

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