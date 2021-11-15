Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor

Bursa'da yaklaşık 3 ay önce açılan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, geçmişten günümüze 300'e yakın enstrümanla ziyaretçilerine müziğin evrenselliğini yansıtıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 11:44

Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 1

Kentte uzun yıllar kültür hayatına önemli katkılarda bulunan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol'a ait, birçok ülkeden 200'ü aşkın enstrümanın bulunduğu koleksiyon, ağustos ayında kapılarını açan müze sayesinde geniş kitlelere tanıtılıyor.

Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 2

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde yer alan müzenin envanteri, sanatsever bağışçıların katkılarıyla kısa sürede 284'e ulaştı.

Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 3

Dünyanın dört bir yanından tüm kıtaları temsil eden enstrümanların bulunduğu müzenin ziyaretçileri, rehber eşliğinde bölümleri gezerek eserler hakkında bilgiler ediniyor. Ziyaretçiler, enstrümanların hikayelerini öğrenerek farklı bir deneyim yaşıyor.

İşte diğer kareler...

Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 4
Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 5
Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 6
Bursa'daki Müzik Enstrümanları Müzesi notaların dilini dünyanın enstrümanıyla geleceğe taşıyor - 7

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