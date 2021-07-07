Bursa'nın tarihi mekanları ve doğası film platosuna dönüştü

Sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınıyor.