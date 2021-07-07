Bursa'nın tarihi mekanları ve doğası film platosuna dönüştü

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 16:22
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle organize edilen festival kapsamında çekimlere, "Osmanlı payitahtı" Bursa'daki İnegöl Ortaköy Kervansarayı, Karacabey Longozu, 700 yıllık tarihi Cumalıkızık Mahallesi, Issız Han ve Keles ilçesinde yer alan Gelemiç Mahallesi ev sahipliği yapıyor.
Sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınıyor.
Tematik Senaryo Yarışması'nda ünlü isimler için 7 kategoride birincilerin seçildiği festivalde, dernek tarafından bu senaryolar film haline getiriliyor.
Filmlerin yönetmenliğini birçok dizide emeği bulunan Ali Ayyıldız üstleniyor. Ayrıca çekimlerde 105 kişilik oyuncu kadrosu rol alıyor.
İşte diğer kareler...