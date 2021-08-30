Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak

Restorasyonun tahmin edildiği kadar zor olmadığını söyleyen Altınsay, ''Yetimhanenin yapım teknikleri ve malzemesi açısından çok da sıra dışı bir yapı değildir. Aslında bakılırsa restorasyonuyla ilgili çok büyük bir zorluk yoktur. Boyuyla ve ölçüleriyle ilgili olsa zorluk vardı. Yetimhanenin bundan sonra nasıl kullanılacağı, nasıl restore edileceği oldukça önemli. Burada klasik restorasyon yöntemlerinin belki biraz dışında düşünmemiz gerek" diye konuştu.