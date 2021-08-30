Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar hakkında yetimhane bahçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Kapsamlı bir elbirliğinden çıkacak güç ile yılların birikimi bu sorun çözülebilir ve Yetimhane şehirlerin kraliçesi olarak tarif edilen İstanbul'a kazandırılabilir" dedi.

DHA 30.08.2021 - 11:58

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 1

Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen Prinkipo Palas oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınmış, ardından yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağışlanmıştı. 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva olan ve 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı. 

Tarihi yapının geleceği Büyükada Rum Yetimhanesi'nin bahçesinde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 2
Toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen belediye iştiraki Bimtaş A.Ş. Genel Müdürü Özcan Biçer, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay Özgüner, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu ve proje koordinatörü Laki Vingas katıldı.
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 3
Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakârlığın ve şefkatin abidesidir. Bugün de son derece ihtiyaç duyduğumuz bu manevi değerlerin somut ve tarihe mal olmuş halidir'' dedi.
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 4

"YETİMHANE, İSTANBUL'A KAZANDIRILABİLİR"

Yetimhanenin kaderine terk edilmesine dur demenin vatandaş bilinci olan herkesin vicdani görevi olduğunu söyleyen Bartholomeos, tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasında desteğe ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti:

''Bu noktada devlet makamları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm İstanbul sevdalılarına ulaşarak desteklerini almayı arzulamaktayız. Ancak böyle kapsamlı bir elbirliğinden çıkacak güç ile yılların birikimi bu sorun çözülebilir ve yetimhane şehirlerin kraliçesi olarak tarif edilen İstanbul'a kazandırılabilir".

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 5

"BİRİNCİ DERECEDEN TARİHİ BİR ESER" 

'Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim vazifemiz kültürel mirasımızın korunması' diyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, "Bu süreç sadece İstanbul'a değil bütün Türkiye'de geçerli. Geçen 20 yıllık süreci aslında vakıf başkanımız çok güzel özetledi. Özellikle azınlık vakıflarıyla alakalı sorunları da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözüldü. Büyükada Rum Yetimhanesi birinci dereceden tarihi bir eser" diye konuştu. 

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 6

ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Geçen 57 senede Büyükada Rum Yetimhanesi'nin zamana, doğaya ve çevresel faktörlere direndiğini söyleyen Yetimhane Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas, birçok bölümleri ve çatısı ciddi olarak tahribata uğrasa da bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başardığını söyledi.
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 7
Yetimhane'nin orijinal hali ve son teknoloji ile rölövesi çıkarılarak kayıt altına alındı, böylece yarınlara bir anıt eser olarak taşınmasının önünde önemli bir kapı açıldı.
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 8
Europa Nostra Türkiye'nin girişimiyle, 2018 yılında Yetimhane Avrupa'nın tehlike altındaki 7 Kültürel miras alanından biri olarak ilan edildikten sonra tarihi yapının ayağa kaldırılma süreci hız kazandı.
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 9

Vingas, danışma kurullarının oluşturulup toplantıların yapıldığı ve çalışmaların hız kazandığı süreci de şöyle anlattı:

''Danışma kurulu ve sekretarya oluşturuldu, logosu tasarlandı ve seçildi, web sitesi düzenlendi, destek projelerine müracaat edildi, dijital belgeleme, rölöve çizimleri ve malzeme analizleri sonuçlandı; ilgili anıtlar kuruluna sunuldu, restitüsyon çizimleri hızla devam etmekte, Tarih Vakfı ile arşiv belgeleme çalışmaları başlandı. Prof. Mehmet Alper ve eşi Prof.  Berrin Alper'in 1992 yılında hazırladıkları projeler ve araştırmalar kitaplaştırıldı".

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 10

"UZMANLARIN KATILACAĞI BİR ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK" 

Vingas, "Restorasyon öncesi binanın korunmasına yönelik geçici destekleme tedbirlerinin rölöveye uygun şekilde anıtlar kuruluna sunulması. Binanın fonksiyonunun belirlenmesi konusunda Eylül, Ekim aylarında uzmanların katılacağı bir çalıştayın düzenlenmesi ve tabii ki restorasyon için finans imkanlarının tespit edilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır" diye konuştu. 

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 11

"YETİMHANENİN RESTORASYONUYLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK BİR ZORLUK YOK" 

Toplantıda konuşan Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay ise bir yönetim birimi kurulması gerektiğini belirterek, "Yetimhane için çevre enstitüsü ve inançlar arası diyalog merkezi işlevi düşünülen bir işlevdi. Bunun yanı sıra projenin uygulanabilirliğini sağlamak için farklı işlevlerin de bir arada bulunabileceği farklı kullanımların da bir arada düşünülebileceği tavsiye edilmişti. Aynı zamanda bütün paydaşların bu sürece hayati bir önemi olduğunu vurgulandı'' dedi.
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 12

Restorasyonun tahmin edildiği kadar zor olmadığını söyleyen Altınsay, ''Yetimhanenin yapım teknikleri ve malzemesi açısından çok da sıra dışı bir yapı değildir. Aslında bakılırsa restorasyonuyla ilgili çok büyük bir zorluk yoktur. Boyuyla ve ölçüleriyle ilgili olsa zorluk vardı. Yetimhanenin bundan sonra nasıl kullanılacağı, nasıl restore edileceği oldukça önemli. Burada klasik restorasyon yöntemlerinin belki biraz dışında düşünmemiz gerek" diye konuştu.

Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 13
Büyükada Rum Yetimhanesi 57 yıl sonra ayağa kaldırılacak - 14

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