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Çağan Irmak'ın 'Beceremezsem' korkusu

Filmlerini çekmeye başladığında ‘Beceremezsem’ korkusu yaşadığını itiraf eden Çağan Irmak, en çok çalışmak istediği oyuncunun Kathy Bates olduğunu belirtti.

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    Çağan Irmak, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Ünlü yönetmen en çok çalışmak istediği oyuncunun Kathy Bates olduğunu söyledi.

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    Irmak “Yaşasaydı da keşke filmimde oynayabilseydi” diyebileceği isimlerin, Mürüvvet Sim ve Ayşen Gruda olduğunu belirtti.

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    Irmak, her film çekmeye başladığında ise ‘Beceremezsem’ korkusu yaşadığını itiraf etti.

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    Dedemin İnsanları filminin hikayesinin kendi hayatından kesintilerle dolu olduğunu anlatan yönetmen, “Hazır senaryoyu yönetmek bana daha zor geliyor” dedi.

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    Füruzan 47’liler ve Berlin’in Nar Çiçeği romanlarını film yapmak istediğini söyleyen Irmak, “Bu tarz projeler maalesef ne yapımcılar ne de kitleler tarafından ilgi görüyor” şeklinde konuştu.
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