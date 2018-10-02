Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Netflix dizisi Muhafız'dan (The Protector) yeni kareler
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) yeni kareleri ve fragmanı görücüye çıktı.
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YAYINLANAN YENİ KARELER
Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri yayınlandı.
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Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek.
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ÖNCEKİ İLK KARELER
Fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.
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Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.
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Dizinin yeni yıl gelmeden izleyiciyle buluşması bekleniyor.