Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi ertelendi

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) çekilen bazı sahneleri beğenilmediği için ve bu nedenle yayın tarihi ertelendi.

Bazı sahneler yeniden çekildi ve kurgulandı. Bu gecikmeden dolayı hem bütçe arttı hem de Hakan: Muhafız'ın eylül olarak duyurulan yayın tarihi ertelendi.

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N. İpek Gökdel’in 2016 yılında keleme aldığı Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitabından esinlenerek yazılan dizide İstanbul’a eğitim için gelen Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Hakan karakteri merkeze alınıyor. İstanbul’un koruyuculuğu, yani son muhafızlığı bu üniversiteli sıradan çocuk Hakan’a verilir. Hakan geçmişten gelen bu tehlikeyi öğrenip ülkesini koruması gerektiğini öğrendiğinde başta çok zorlansa da 500 yıl öncesine dayanan, Yavuz Sultan Selim’in Denizli’li dokumacı tarafından dokunan ikiz gömleğini giyecek, bu ona süper kahraman yapacak gücü verecek.