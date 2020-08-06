Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı

5 yıl önce Delibal filminde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra beyazperdede boy gösterecek. Mücadele Çıkmazı isimli filmin çekimlerine başlandı.

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06.08.2020 - 08:57

Sevgilisi Duygu Sarışın ile tatilini bitiren ve son zamanlarda aldığı kilolarla gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, sürpriz bir kararla Barbaros dizisinin kadrosundan ayrıldı.

Oyuncu, Mücadele Çıkmazı filmiyle setlere geri döndü. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı.

Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile adından söz ettiren Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, kamera arkasında ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay yer alıyor.





Çağatay Ulusoy, son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti. Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.

Mücadele Çıkmaz'nın konusu ve oyuncu kadrosu hakkında başka bir bilgi henüz bulunmuyor.