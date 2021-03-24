Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain
İlk filmi Jolene (2008) ile konuk oyuncu olarak yer aldığı dizilerde sinemaya geçiş yapan Jessica Chastain 2011'de rol aldığı 7 ayrı filmle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Duyguların Rengi filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar adayı oldu. 2012’de Zero Dark Thirty filmindeki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award’da en iyi kadın oyuncu ve Altın Küre’de drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı rolle Oscar’da da en iyi kadın oyuncu kategorisine aday gösterildi. Idris Elba ile başrolünü paylaştığı Molly'nin Oyunu ile kariyerinde zirve yapan Amerikalı oyuncu, 24 Mart 2021 itirabiyle 44. yaşını kutluyor. İşte Time Dergisi tarafından çağının en iyi oyuncuların biri olarak ilan edilen Hollywood'un son gözdelerinden Jessica Chastain'in 43. yaşına özel unutulmaz filmleri...
Kristen Bell ve Jessica Chastain / Veronica Mars (2004)
Jessica Chastain / Blackbeard (2006)
Jessica Chastain / Journeyman (2007)
Chazz Palminteri ve Jessica Chastain / Jolene (2008)
Jessica Chastain / Stolen Lives (2009)
David Morrissey ve Jessica Chastain / Poirot (1989)
Jessica Chastain / The Debt (2010)
Jessica Chastain / Take Shelter (2011)
Ralph Fiennes ve Jessica Chastain / Coriolanus (2011)
Jessica Chastain / The Tree of Life (2011)
Jessica Chastain / The Help (2011)
Al Pacino ve Jessica Chasta / Wilde Salome (2011)
Jessica Chastain / Texas Killing Fields (2011)
Jessica Chastain / Touch of Evil (2011)
Jessica Chastain / Lawless (2012)
Jessica Chastain / The Color of Time (2012)
Jessica Chastain / Zero Dark Thirty (2012)
Jessica Chastain / Mama (2013)
James McAvoy ve Jessica Chastain / The Disappearance of Eleanor Rigby: Him (2013)
James McAvoy ve Jessica Chastain / The Disappearance of Eleanor Rigby: Them (2014)
Jessica Chastain / Miss Julie (2014)
Jessica Chastain / Interstellar (2014)
Oscar Isaac ve Jessica Chastain / A Most Violent Year (2014)
Jessica Chastain / The Martian (2015)
Jessica Chastain / The Martian (2015)
Chris Hemsworth ve Jessica Chastain / The Huntsman: Winter's War (2016)
Jessica Chastain / Miss Sloane (2016)
Jessica Chastain / The Zookeeper's Wife (2017)
Idris Elba ve Jessica Chastain / Molly's Game (2017)
Michael Greyeyes ve Jessica Chastain / Woman Walks Ahead (2017)
Jessica Chastain / Dark Phoenix (2019)
Jessica Chastain / It Chapter Two (2019)
Jessica Chastain in Ava (2020)