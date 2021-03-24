Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain

İlk filmi Jolene (2008) ile konuk oyuncu olarak yer aldığı dizilerde sinemaya geçiş yapan Jessica Chastain 2011'de rol aldığı 7 ayrı filmle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Duyguların Rengi filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar adayı oldu. 2012’de Zero Dark Thirty filmindeki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award’da en iyi kadın oyuncu ve Altın Küre’de drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı rolle Oscar’da da en iyi kadın oyuncu kategorisine aday gösterildi. Idris Elba ile başrolünü paylaştığı Molly'nin Oyunu ile kariyerinde zirve yapan Amerikalı oyuncu, 24 Mart 2021 itirabiyle 44. yaşını kutluyor. İşte Time Dergisi tarafından çağının en iyi oyuncuların biri olarak ilan edilen Hollywood'un son gözdelerinden Jessica Chastain'in 43. yaşına özel unutulmaz filmleri...

Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 1
Kristen Bell ve Jessica Chastain / Veronica Mars (2004)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 2
Jessica Chastain / Blackbeard (2006)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 3
Jessica Chastain / Journeyman (2007)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 4
Chazz Palminteri ve Jessica Chastain / Jolene (2008)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 5
Jessica Chastain / Stolen Lives (2009)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 6
David Morrissey ve Jessica Chastain / Poirot (1989)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 7
Jessica Chastain / The Debt (2010)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 8
Jessica Chastain / Take Shelter (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 9
Ralph Fiennes ve Jessica Chastain / Coriolanus (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 10
Jessica Chastain / The Tree of Life (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 11
Jessica Chastain / The Help (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 12
Al Pacino ve  Jessica Chasta / Wilde Salome (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 13
Jessica Chastain / Texas Killing Fields (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 14
Jessica Chastain / Touch of Evil (2011)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 15
Jessica Chastain / Lawless (2012)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 16
Jessica Chastain / The Color of Time (2012)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 17
Jessica Chastain / Zero Dark Thirty (2012)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 18
Jessica Chastain / Mama (2013)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 19
James McAvoy ve Jessica Chastain / The Disappearance of Eleanor Rigby: Him (2013)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 20
James McAvoy ve Jessica Chastain / The Disappearance of Eleanor Rigby: Them (2014)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 21
Jessica Chastain / Miss Julie (2014)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 22
Jessica Chastain / Interstellar (2014)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 23
Oscar Isaac ve Jessica Chastain / A Most Violent Year (2014)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 24
Jessica Chastain / The Martian (2015)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 25
Jessica Chastain / The Martian (2015)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 26
Chris Hemsworth ve Jessica Chastain / The Huntsman: Winter's War (2016)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 27
Jessica Chastain / Miss Sloane (2016)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 28
Jessica Chastain / The Zookeeper's Wife (2017)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 29
Idris Elba ve Jessica Chastain / Molly's Game (2017)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 30
Michael Greyeyes ve Jessica Chastain / Woman Walks Ahead (2017)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 31
Jessica Chastain / Dark Phoenix (2019)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 32
Jessica Chastain / It Chapter Two (2019)
Çağının en iyi oyuncularından biri: Jessica Chastain - 33

Jessica Chastain in Ava (2020)

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